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Alineaciones Boca Juniors vs Atlético Mineiro: los posibles onces para la final de Sudamericana
Boca Juniors vs Atlético Mineiro protagonizarán un decisivo encuentro por la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce las formaciones que alistan ambos elencos.
Llegó el momento más esperado. Boca Juniors vs Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado en la gran final por el título de la Copa Sudamericana 2026. Ambos elencos llegan tras haber dejado potentes rivales en el camino y buscarán conseguir un nuevo trofeo. A continuación, revisa las posibles oncenas que presentarán ambos elencos.
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Alineación de Boca Juniors
- Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena es consciente de que necesita quedarse con el título para darle una nueva alegría a sus hinchas y sumar un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas. Por ello, no se guardará nada y mandará su mejor oncena al campo, empezando por mantener a Álvaro Montero en el arco.
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Lautaro Blanco volverá al equipo tras superar sus molestias físicas y se perfila como titular junto a Di Lollo. Ambos buscarán darle la jerarquía necesaria a la zaga defensiva. Por su parte, el mediocampo contará con la presencia de una de las máximas figuras de Boca Juniors: Leandro Paredes. El capitán fue fundamental para llegar a esta instancia y será el encargado de comandar al equipo.
En cuanto a la delantera, los ‘xeneizes’ cuentan con grandes alternativas y una de las dudas pasa por la disputa entre Tomás Aranda y Alan Velasco por un puesto en el once titular, aunque el primero parte con ventaja en la consideración del comando técnico. Asimismo, Merentiel y Villa serán los encargados de liderar el ataque.
Alineación de Atlético Mineiro
- Éverson; Natanael Moreira, Vitao, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.
Por su parte, Atlético Mineiro no atraviesa su mejor momento, luego de acumular una preocupante racha de siete partidos sin conseguir victorias en todas las competiciones. De esta manera, el técnico Eduardo Domínguez tiene una oportunidad de oro para poner fin a esta seguidilla de resultados negativos.
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Con ese objetivo en mente, la escuadra brasileña mantendrá a sus mejores jugadores en el campo. En su esquema destacan futbolistas de gran nivel internacional, como Bernard y Tomás Cuello. El brasileño es el máximo goleador del ‘Galo’ en la Copa Sudamericana, con cinco anotaciones, mientras que el argentino es el más influyente, con tres goles y cuatro asistencias.
Además, contará con otros jugadores importantes, como Renan Lodi en defensa, Fred como uno de los pilares del mediocampo para generar ocasiones de gol y Mateo Cassierra, quien destaca por su velocidad y peligrosidad en ataque. Con ello, buscarán cobrarse revancha tras haber perdido la final en 2025.
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