Real Madrid vs. Celta de Vigo se enfrentan este sábado 21 de noviembre, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los diversos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este compromiso.

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Real Madrid vs. Celta de Vigo: horario del partido por LaLiga

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Celta de Vigo, por la décima tercera fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo?

España: Movistar Plus, DAZN y LaLiga TV

Brasil: CazéTV

Argentina: ESPN 3 y Disney Plus

Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela: ESPN y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus

México: Sky Sports e Izzi

Centroamérica: VIX y Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV

Real Madrid vs. Celta de Vigo por la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026-27

Esta será la segunda ocasión en este 2026 en la que Real Madrid y Celta de Vigo se enfrenten. Ambos equipos se verán las caras en el estadio Santiago Bernabéu y el último antecedente en ese recinto deportivo no fue favorable para los 'Merengues', ya que los 'Celestes' sorprendieron al quedarse con la victoria por 2-0 gracias al doblete de Williot Swedberg.

Sin embargo, la historia ha cambiado y de acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada de LaLiga, el Real Madrid marcha segundo con 30 puntos y requiere ganar para no alejarse del líder FC Barcelona. Por su parte, el Celta de Vigo está en la casilla once y está a tres unidades de entrar a la zona del descenso.