- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Perú
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Liga Peruana de Vóley
Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Real Madrid vs. Celta de Vigo chocan este sábado por la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026-27. Conoce los horarios y qué canal transmite el partido EN VIVO.
Real Madrid vs. Celta de Vigo se enfrentan este sábado 21 de noviembre, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los diversos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este compromiso.
PUEDES VER: Boca Juniors puede lograr un récord histórico si gana la final de la Copa Sudamericana 2026
Real Madrid vs. Celta de Vigo: horario del partido por LaLiga
Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Celta de Vigo, por la décima tercera fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo?
- España: Movistar Plus, DAZN y LaLiga TV
- Brasil: CazéTV
- Argentina: ESPN 3 y Disney Plus
- Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Sky Sports e Izzi
- Centroamérica: VIX y Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV
Real Madrid vs. Celta de Vigo por la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2026-27
Esta será la segunda ocasión en este 2026 en la que Real Madrid y Celta de Vigo se enfrenten. Ambos equipos se verán las caras en el estadio Santiago Bernabéu y el último antecedente en ese recinto deportivo no fue favorable para los 'Merengues', ya que los 'Celestes' sorprendieron al quedarse con la victoria por 2-0 gracias al doblete de Williot Swedberg.
Sin embargo, la historia ha cambiado y de acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada de LaLiga, el Real Madrid marcha segundo con 30 puntos y requiere ganar para no alejarse del líder FC Barcelona. Por su parte, el Celta de Vigo está en la casilla once y está a tres unidades de entrar a la zona del descenso.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90