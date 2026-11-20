Universitario de Deportes está centrado en su próximo partido ante Sport Huancayo por la última fecha, donde buscarán vencer y esperar otros resultados para conquistar el Torneo Clausura 2026. Precisamente, Carlos Galván no fue ajeno al análisis de este enfrentamiento y solicitó la titularidad de un talentoso jugador.

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Carlos Galván pidió titularidad de futbolista de Universitario ante Sport Huancayo

La escuadra merengue es consciente de que debe salir con su mejor oncena posible para agotar todas las opciones de ganar el segundo campeonato del año y alcanzar la gran final. Por ello, durante el programa 'Desmarcados', Carlos Galván solicitó que Piero Quispe sea titular para el duelo ante Sport Huancayo.

Según indicó el ‘Negro’, el volante nacional necesita tener minutos para meterse en el debate por la titularidad. No obstante, recalcó que el haber salido campeón con Universitario y haber jugado una final nacional, lo ponen por delante del resto de los mediocentros.

Carlos Galván elogió a Piero Quispe y lo pidió como titular en el último partido

" Yo quiero ver al que tenga más minutos. Pero hay una clave: de los cuatro volantes el único que salió campeón fue Quispe . Eso pesa, jugó hasta una final, sabe cómo manejar la ansiedad, el nerviosismo y un partido jodi**. T iene que entrar, lo trajeron para eso, invirtieron mucha plata como con Lapadula ", sostuvo.

Asimismo, el referente crema remarcó que Piero Quispe ha sido uno de los fichajes estelares de la ‘U’ para el Torneo Clausura y su regreso se dio para que marque la diferencia en los partidos más importantes. Además, recalcó el gran esfuerzo económico que tuvo que hacer el club.

Números de Piero Quispe con Universitario este 2026

Desde su regreso al club de sus amores, el ‘Príncipe Inca’ ha sido utilizado como un revulsivo dentro del plantel, fungiendo principalmente como suplente. En sus números, el mediocentro ha disputado 12 partidos con los cremas y solo ha podido sumar 393 minutos dentro del campo. Además, no registra goles ni asistencias.