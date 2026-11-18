Universitario de Deportes tendría algunas modificaciones para su próximo compromiso frente a Sport Huancayo, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura. Una de las novedades estaría en el mediocampo, donde Juan Manuel Requena tendría opciones de arrancar como titular en este importante encuentro.

¿Juan Manuel Requena será titular para el Universitario vs Sport Huancayo?

Todo parte a raíz de la información del periodista Gustavo Peralta, que señaló que el mediocampista Horacio Calcaterra estaría en duda para el partido frente al ‘Rojo Matador’, luego de sufrir un golpe en el tobillo derecho durante el último compromiso contra Deportivo Moquegua. Asimismo, el comunicador indicó que ‘Calca’ viene siendo evaluado por el cuerpo médico de Universitario con la intención de que pueda llegar al duelo ante Huancayo. Sin embargo, por el momento, su presencia en este encuentro parece complicada.

En este sentido, todo parecería indicar que Requena sería el encargado de estar en el mediocampo para este encuentro debido a la falta de jugadores para esa posición. Conviene recordar que Jorge Murrugarra no estará en este partido por acumulación de tarjetas.

Juan Manuel Requena tiene posibilidades de iniciar ante Sport Huancayo. Foto: composición Líbero/IG

¿Cómo le va a Juan Manuel Requena en Universitario?

Tras su llegada para el Torneo Clausura, el argentino solo ha disputado nueve partidos con los cremas desempeñándose como pivote defensivo.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario se enfrentará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 17 del Torneo Clausura. El compromiso podrá verse en todo el país a través de L1 MAX, mediante DSPORTS y Movistar Deportes.