- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Atlético vs Melgar
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Alianza Lima vs Wanka
- Liga Peruana de Vóley
Mauro Cantoro pidió a ex Alianza Lima para Universitario: "Me gustaría que juegue en la 'U'"
El 'Toro' manifestó su deseo de ver al jugador vistiendo la camiseta de Universitario la próxima temporada, debido a la gran experiencia que tiene.
Universitario de Deportes se encuentra preparado para lo que será el encuentro contra Sport Huancayo, que definirá sus objetivos para la siguiente temporada. Bajo este sentido, la tienda crema ya observa muy atenta el mercado de fichajes. Sin embargo, hasta el momento solo se ha confirmado la incorporación de Carlos Gruezo. En este sentido, Mauro Cantoro analizó la situación y señaló que le gustaría que la 'U' fiche a un ex Alianza Lima que, según los rumores, volvería a la Liga 1 tras su paso por Brasil. Así es, hablamos de André Carrillo.
PUEDES VER: Carlos Gruezo tomó determinante decisión sobre su fichaje en Universitario: “No va a cambiar”
Mauro Cantoro pidió a André Carrillo
A raíz de la información proporcionada por el periodista brasileño Thiago Rodríguez, quien señaló que la 'Culebra' no tiene chances de seguir en Corinthians para la temporada 2027, el futbolista estaría manteniendo conversaciones para regresar a Alianza Lima, club donde se formó.
Ante ello, durante la emisión del programa 'Desmarcados', Cantoro resaltó que le gustaría que el jugador vuelva a la Liga 1, pues considera que le daría jerarquía al torneo. Sin embargo, no ocultó que también le gustaría que llegue al elenco crema para la próxima campaña.
"Un jugador como Carrillo te realza el torneo, le da más jerarquía. Me encantaría que vuelva. Este tipo de futbolistas encajan en cualquier equipo. Me gustaría que juegue en la 'U'".
Mauro Cantoro señaló que le gustaría ver a André Carrillo con la camiseta de la 'U'. Foto: composición Líbero/Denganche/IG
De esta manera, el 'Toro' dejó en claro su postura sobre la posible llegada de André Carrillo a la Liga 1, y señaló que le dará peso a la competición.
Trayectoria de André Carrillo
- Alianza Lima Sub-20 (2009)
- Alianza Lima II (2010)
- Alianza Lima (2011-2016)
- Benfica de Portugal (2016-2017)
- Watford de Inglaterra (2017-2018, cedido)
- Benfica de Portugal (2018-2019)
- Al-Hilal de Arabia Saudita (2018-2023)
- Al-Qadsiah de Arabia Saudita (2023-2024)
- Corinthians de Brasil (desde 2024)
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90