Universitario de Deportes se encuentra preparado para lo que será el encuentro contra Sport Huancayo, que definirá sus objetivos para la siguiente temporada. Bajo este sentido, la tienda crema ya observa muy atenta el mercado de fichajes. Sin embargo, hasta el momento solo se ha confirmado la incorporación de Carlos Gruezo. En este sentido, Mauro Cantoro analizó la situación y señaló que le gustaría que la 'U' fiche a un ex Alianza Lima que, según los rumores, volvería a la Liga 1 tras su paso por Brasil. Así es, hablamos de André Carrillo.

Mauro Cantoro pidió a André Carrillo

A raíz de la información proporcionada por el periodista brasileño Thiago Rodríguez, quien señaló que la 'Culebra' no tiene chances de seguir en Corinthians para la temporada 2027, el futbolista estaría manteniendo conversaciones para regresar a Alianza Lima, club donde se formó.

Ante ello, durante la emisión del programa 'Desmarcados', Cantoro resaltó que le gustaría que el jugador vuelva a la Liga 1, pues considera que le daría jerarquía al torneo. Sin embargo, no ocultó que también le gustaría que llegue al elenco crema para la próxima campaña.

"Un jugador como Carrillo te realza el torneo, le da más jerarquía. Me encantaría que vuelva. Este tipo de futbolistas encajan en cualquier equipo. Me gustaría que juegue en la 'U' ".

Mauro Cantoro señaló que le gustaría ver a André Carrillo con la camiseta de la 'U'. Foto: composición Líbero/Denganche/IG

De esta manera, el 'Toro' dejó en claro su postura sobre la posible llegada de André Carrillo a la Liga 1, y señaló que le dará peso a la competición.

Trayectoria de André Carrillo