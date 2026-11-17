La selección peruana sub-20 atraviesa un complicado momento luego de sufrir una dura goleada por 9-0 ante Brasil, en un amistoso jugado en el Estadio Olímpico de Pará. Este resultado generó diversas reacciones en el entorno futbolístico. La abultada derrota no solo dejó preocupación por el rendimiento del equipo nacional, sino también por el impacto que podría tener en los jóvenes futbolistas que afrontaron este compromiso.

Uno de los que se pronunció al respecto fue Mauro Cantoro. Durante el programa Denganche, el exfutbolista de Universitario se mostró sensibilizado por la situación que atraviesan los jugadores peruanos y expresó su preocupación por las consecuencias anímicas que podría dejar este resultado.

"Me preocupa la autoestima de los chicos. Hay que ser lo más profesional posible para afrontar esto, porque realmente te preguntas de quién es la culpa", manifestó Cantoro, quien dejó en claro que una derrota de esta magnitud puede representar un golpe importante para los futbolistas.

Brasil goleó 9-0 a Perú sub 20. Foto: Selección brasileña

Asimismo, el 'Toro' hizo hincapié en que recibir nueve goles es una situación complicada de asimilar, especialmente para los jóvenes que forman parte del proceso de la selección peruana. En ese sentido, consideró importante tener en cuenta que estos jugadores todavía tienen un camino por recorrer en el fútbol profesional. "Que te metan nueve es jodi** y estos chicos son los que el próximo año van a jugar por la bolsa de minutos", agregó el comentarista.

Jean Ferrari se pronunció tras la goleada de la selección peruana sub-20

Cabe precisar que, mediante sus redes sociales, Jean Ferrari, director general de la FPF, se pronunció sobre la abultada derrota sufrida ante la selección carioca.

"Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada Bicolor. En ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados. La Sub-20 este martes es para analizar más a fondo. Fueron 2 juegos en Brasil, sacaremos conclusiones".