La selección peruana sub-20 se encuentra preparándose para el Campeonato Sudamericano 2027, por lo que pactó dos amistosos internacionales ante Brasil que terminaron en derrotas. El primero fue por 2-0, pero el segundo, la Bicolor cayó humillada por 9-0 .

Tras este bochornoso resultado, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, usó sus redes sociales para enviar un preocupante mensaje en el que señaló que estos partidos son para "probar sistemas" y que están analizando a todos los jugadores para sacar conclusiones a futuro.

"Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada Bicolor. En ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados. La Sub-20 este martes es para analizar más a fondo . Fueron 2 juegos en Brasil, sacaremos conclusiones".

Mensaje de Ferrari sobre la selección peruana. Foto: X/Ferrari

Perú en el Campeonato Sudamericano 2027

Los dirigidos por el DT Thiago Kosloski quedaron emparejados con Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador en el grupo A y, a diferencia de otros años, el Sudamericano 2027 presentará un cambio importante en su sistema de competencia.

El torneo se desarrollará en dos etapas: la Fase de Grupos y la Fase Final. En la primera, los 10 equipos participantes se dividirán en 2 grupos de 5.

Los encuentros se llevarán a cabo bajo un formato de todos contra todos, donde cada equipo jugará una vez contra los demás. Los cuatro mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la Fase Final.

Esta última etapa contará con la participación de las 8 selecciones que lograron avanzar, quienes se enfrentarán en partidos directos que incluirán semifinales, encuentros pre-clasificatorios y clasificatorios para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027™, culminando con la gran final.