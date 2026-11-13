Selección peruana conoció a sus rivales para el Sudamericano Sub-20: grupo, fixture y cuándo empieza

El fútbol peruano no atraviesa su mejor momento a nivel internacional, debido a los múltiples resultados negativos de la selección peruana. Por ello, el futuro de la ‘Bicolor’ está en las divisiones menores, especialmente en la Sub-20, que se prepara para participar en el Sudamericano de la categoría. Conoce qué grupo integra y cuáles serán sus rivales.

Rivales de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-20

La Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 y determinó que la selección peruana quede ubicada en el Grupo A. La ‘Bicolor’ tendrá que enfrentarse a Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador en su camino hacia la fase final.

El equipo comandado por el técnico Thiago Kosloski tendrá como misión cumplir una buena campaña en el campeonato y ubicarse entre los cuatro primeros para acceder a la siguiente ronda y pelear por uno de los cuatro cupos al Mundial Sub-20 de 2027.

Rivales de la selección peruana para el Sudamericano Sub-20

En el combinado nacional destacan algunas figuras que empiezan a hacerse un nombre en el fútbol peruano, como Jiuseppi García, Piero Cari y Josémaria Mellán, así como jugadores que militan en el extranjero, entre ellos Philipp Eisele y Francesco Andrealli, quien también ha recibido el llamado de la selección mayor.

¿Cuándo empieza el Sudamericano Sub-20?

El Sudamericano Sub-20 promete ser emocionante y dejar a las próximas estrellas del fútbol en el continente. Este campeonato está programado para dar disputarse entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027.

¿Dónde se jugará el Sudamericano Sub-20?

La sede elegida para el Sudamericano Sub-20 es Colombia, precisamente uno de los rivales de la selección peruana en el Grupo A. Por ello, la ‘Bicolor’ también deberá hacer frente al apoyo de la hinchada local cuando le toque enfrentarse al combinado cafetero.