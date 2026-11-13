Jean Ferrari impactó al mundo entero con potente revelación: "Prendió fuego en mí"

Dentro de poco la selección peruana enfrentará a Bolivia en un nuevo encuentro amistoso por la fecha FIFA de noviembre. Esto como preparación para lo que serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol. En ese sentido, previo al compromiso, Jean Ferrari sorprendió al mundo entero con una fuerte revelación al respecto. Te contamos todos los detalles.

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Resulta que, mediante un mensaje en su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter, el director general de la Federación Peruana de Fútbol hizo su descargo contra el director técnico de la Verde, Óscar Villegas. Recordemos que el entrenador aseguró que la Bicolor intenta copiar el modelo de los altiplánicos de jugar en ciudades con muchos metros sobre el nivel del mar.

“ Ahora ya se habla del partido de hoy, las declaraciones desubicadas del DT rival prendieron fuego en mi, aprendamos a defender lo nuestro. ¡Arriba Perú, cara…! ”, indicó Jean Ferrari en redes sociales. De esta forma, calentó aún más la previa del compromiso ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, hogar de Alianza Lima.

El mensaje de Jean Ferrari.

Vale precisar que esta puede ser la segunda victoria de la selección peruana en la era Mano Menezes, y la primera en el año debido a que en la última fecha FIFA todo fue empate y derrota para la Bicolor. El equipo de todos necesita mejorar pronto si quiere obtener la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

¿Qué dijo Óscar Villegas?

“Esperamos hacerlo bien contra la selección peruana. Sabemos que Perú intenta copiar el modelo de Bolivia, lo mismo que Chile, por los resultados que ha visto nuestra selección. Si hicimos algo bueno, fue cuando nos dieron tiempo para trabajar”, indicó el director técnico de la Verde al ser consultado sobre su enfrentamiento con los incaicos.