Futbolistas de Alianza Lima y Universitario causaron furia de terrible dictador internacional

Alianza Lima y Universitario de Deportes son los dos clubes más importantes del Perú, sin duda alguna. A tal punto que llegaron a despertar juntos la furia de un terrible dictador, conocido a nivel internacional. Ello desencadenó que el personaje en cuestión tome una firme decisión que terminó afectando a la selección peruana. Te contamos todos los detalles en las siguientes líneas.

Resulta que en 1936 sucedió un hecho histórico, cuando en los Juegos Olímpicos de Berlín la Bicolor derrotó en cuartos de final a Austria y clasificó en campo a las semifinales. Sin embargo, lo que sucedió después conmocionó a todos los futbolistas y comando técnico del plantel, ya que, se dice, terminó causando la furia de Adolf Hitler.

¿Qué pasó con la selección peruana en 1936?

De acuerdo a la información oficial, la Federación de Fútbol de Austria, país de origen del mencionado dictador, exigió la anulación del partido con la selección peruana porque a los 119 minutos del tiempo suplementario entró un hincha a agredir a sus jugadores. Ante ello, la FPF y todos sus integrantes decidieron retirarse de Alemania y no jugar el encuentro, por lo que los europeos avanzaron a la siguiente ronda.

Bajo esa premisa, diversas fuentes a lo largo de la historia han indicado que el Comité Olímpico fue presionado en aquel momento por el mismo Adolf Hitler para que se anulara el resultado y se jugara un nuevo partido , lo que hasta el día de hoy indigna a todos los amantes del fútbol en el Perú. Esto porque la Bicolor de ese entonces, conformada por jugadores de Alianza Lima, Universitario y Sport Boys, podía salir incluso campeona del certamen.

Adolf Hitler se encontraba al mando de Alemania en aquel entonces.

Asimismo, se suma que el dictador austriaco, al mando de Alemania, usó Berlín en aquella época para mostrar la supremacía que tenía Europa sobre el resto del mundo, por lo que un triunfo sudamericano pudo parecerle inaceptable. Finalmente, vale precisar que en aquella selección peruana se encontraban estrellas como Teodoro 'Lolo' Fernández, Alejandro 'Manguera' Villanueva y Jorge 'Campolo' Alcalde, ídolos precisamente de los tres clubes mencionados.