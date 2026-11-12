Buenas noticias para los hinchas de Sport Boys y acaban de anunciar la renovación de una de sus más grandes figuras de la temporada y que fue pretendido por Universitario de Deportes para el inicio de este Torneo Clausura. ¿De quién estamos hablando? Nicolás da Campo.

El conjunto rosado había empezado las negociaciones con el volante argentino en octubre y finalmente, luego de varias conversaciones, llegaron a un acuerdo para extender el vínculo hasta el 2030. Así lo hizo saber Sport Boys en sus redes sociales a través de un emotivo video. De esta manera, el futbolista no solo continuará en la Misilera para el centenario, sino por las próximas tres temporadas más.

"¡Seguimos juntos, Nico! Nicolás Da Campo renovó su vínculo con El Primer Campeón y continuará vistiendo la rosada hasta el 2030", escribió el cuadro rosado en sus redes sociales.

Recordemos que el periodista Gustavo Peralta señaló que el cuadro merengue había realizado un sondeo en el entorno de Nicolás da Campo tras haber mostrado un buen nivel en Sport Boys. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y el argentino decidió quedarse en el equipo del Puerto.

¿Quién es Nicolás da Campo?

La carrera profesional de Nicolás Da Campo antes de recalar en el fútbol peruano en 2025 se divide en cuatro grandes etapas, marcadas por su formación en la élite argentina, su experiencia en Europa y su consolidación en el ascenso de su país:

Rosario Central (2014 – 2016 / 2017 – 2018): Surgido de las divisiones inferiores del conjunto Canalla, debutó en la Primera División de Argentina en noviembre de 2014 bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo. Aunque alternó entre la reserva y el primer equipo debido a la alta competencia en el mediocampo, formó parte del plantel que conquistó la Copa Argentina 2018 .

Surgido de las divisiones inferiores del conjunto Canalla, debutó en la Primera División de Argentina en noviembre de 2014 bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo. Aunque alternó entre la reserva y el primer equipo debido a la alta competencia en el mediocampo, formó parte del plantel que conquistó la . Quilmes (2016 – 2017): Buscando mayor continuidad en la máxima categoría, fue cedido a préstamo al Cervecero. Allí tuvo una de sus mejores etapas tempranas en Primera, ganándose un puesto como titular habitual y anotando sus primeros goles como profesional.

Buscando mayor continuidad en la máxima categoría, fue cedido a préstamo al Cervecero. Allí tuvo una de sus mejores etapas tempranas en Primera, ganándose un puesto como titular habitual y anotando sus primeros goles como profesional. San Martín de San Juan (2018 – 2019): Tras su segundo ciclo en Rosario, pasó al club sanjuanino para disputar la Superliga Argentina, sumando rodaje como volante mixto antes del descenso del equipo al final de la temporada.

Chacarita Juniors (2019 – 2020): Se incorporó al Funebrero para disputar la Primera Nacional (segunda división). Se adaptó rápidamente al ritmo físico de la categoría y fue pieza regular en el mediocampo hasta la interrupción del torneo por la pandemia de 2020.

Olympiakos Volou y Apollon Larissa (Grecia): A mediados de 2020 dio el salto al exterior para jugar en la Superliga 2 de Grecia. Tuvo un primer paso por Olympiakos Volou, luego defendió brevemente los colores del Apollon Larissa y regresó a Olympiakos Volou a finales de 2021, acumulando poco más de un año de experiencia en el fútbol europeo.

Brown de Adrogué (2022 – 2023): De regreso en Argentina, se convirtió en un pilar fundamental del equipo dirigido por Pablo Vicó. Durante dos temporadas completas fue titular indiscutido, destacando por su despliegue físico, recuperación y llegada al área rival.

De regreso en Argentina, se convirtió en un pilar fundamental del equipo dirigido por Pablo Vicó. Durante dos temporadas completas fue titular indiscutido, destacando por su despliegue físico, recuperación y llegada al área rival. Temperley (2024): Su regularidad lo llevó a fichar por el Gasolero para la campaña 2024. Allí mantuvo su protagonismo en la Primera Nacional y fue parte del plantel que protagonizó una recordada campaña en la Copa Argentina (eliminando a River Plate en octavos de final y alcanzando los cuartos de final).

Ese rendimiento sostenido en el ascenso argentino despertó el interés de Sport Boys, club que lo fichó para la temporada 2025 en lo que significó su segunda experiencia internacional y su debut en la Liga 1 de Perú.