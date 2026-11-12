Alianza Lima quiere dar el batacazo fichando a dos figuras de Sport Boys: "Negociando"

Alianza Lima tiene como principal objetivo conquistar el título nacional de la Liga 1 2026. Tras quedar fuera de la lucha por el Clausura, los blanquiazules se preparan para llegar en óptimas condiciones a la final del torneo; no obstante, la directiva ya piensa en la conformación del plantel para el próximo año y en las últimas horas se reveló que el club busca dar el batacazo fichando a dos figuras de Sport Boys.

Alianza Lima quiere dar el batacazo fichando a dos figuras de Sport Boys

Según información del periodista Diego Sotomayor, el cuadro blanquiazul inició negociaciones para el regreso de Oslimg Mora a Matute. El futbolista, bicampeón con Alianza en 2021 y 2022, ha despertado el interés de la directiva victoriana tras su buen presente en la Misilera y su retorno a la selección peruana, por lo cual buscan repatrarlo.

Asimismo, el citado comunicador no descartó que Diego Melián, arquero de Sport Boys, se mude a La Victoria en 2027. Aunque no se han confirmado negociaciones con el portero uruguayo, en Alianza verían con buenos ojos su llegada ante la necesidad de contar con un hombre de experiencia que compita el titularato con Alejandro Duarte.

" Con Mora están negociando Alianza Lima. Guarda que también quieran a Diego Melían, la administración de Noriega tiene que actuar ya, antes que paguen su cláusula ”, escribió en su cuenta de X.

Oslimg Mora y Diego Melián interesan en Alianza Lima

Así, Alianza Lima continúa trabajando en la planificación de su plantel para la temporada 2027 y tendría a dos futbolistas de Sport Boys entre sus alternativas. Por ahora, el regreso de Oslimg Mora es el único movimiento que cuenta con negociaciones en marcha, mientras que el nombre de Diego Melián aparece como una posibilidad.

Alianza Lima y los jugadores que terminan contrato a fin de año

Vale precisar que la directiva de Alianza también deberá resolver la permanencia de varios futbolistas que acaban contrato en diciembre de este año. En total, son ocho los jugadores que aún no tienen asegurada su presencia en tienda blanquiazul para la próxima temporada: