Alianza Lima avanza con fichaje de destacado volante pretendido por Sporting Cristal: “Oferta”

Alianza Lima está enfocado en pelear el título de la Liga 1 hasta el final y romper su sequía de títulos. Sin embargo, en la dirección deportiva ya empezó a armar su plantel para la siguiente temporada y se conoció que han presentado una importante oferta para concretar el fichaje de un volante nacional que es pretendido por Sporting Cristal.

Alianza Lima avanza con fichaje de destacado volante pretendido por Sporting Cristal

La escuadra íntima es consciente de que no puede equivocarse en la elección de sus fichajes si quiere aumentar sus opciones de conquistar el título nacional. Por ello, ha mostrado su intención de repatriar al volante Mauricio Arrasco, uno de los futbolistas más destacados de la Liga 1.

En ese contexto, el periodista Paul Pérez Rioja informó, durante el programa ‘Modo Fútbol’, que la dirección deportiva de Alianza Lima ha presentado una oferta para concretar la contratación del mediocampista de FC Cajamarca, la cual incluye una prima de fichaje para convencerlo.

Alianza Lima presentó oferta para fichar a Mauricio Arrasco

"Recuerdan que comenté que Mauricio Arrasco tiene opciones de Cristal, Alianza y Juan Pablo II. A mí me confirman que ya hay una oferta de Alianza Lima por Mauricio Arrasco. Me dicen que, al mismo estilo de los 90's, hay una prima para convencerlo ", reveló.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que, tras este ofrecimiento, los blanquiazules han tomado la delantera en la puja por el futbolista. No obstante, la intención del club es recibir una respuesta a la brevedad.

"Me dicen que Alianza Lima toma la delantera por este ofrecimiento para convencerlo. Me parece que quieren que la respuesta sea rápida", concluyó el citado comunicador.

Mauricio Arrasco es uno de los deseos de Sporting Cristal

Tras mostrar un gran nivel en las filas de FC Cajamarca, Mauricio Arrasco ha despertado el interés en diversos equipos de la Liga 1, siendo uno de ellos Sporting Cristal. De hecho, el mismo Paul Pérez reveló que los rimenses buscan que Hernán Barcos sea quien lo convenza de llegar al club para la siguiente temporada.