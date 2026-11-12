¿Ignacio Lago, figura de Colón de Santa Fe, llegará a Alianza Lima en 2027? Lo último que se sabe

Alianza Lima está enfocado en cerrar de la mejor forma el Torneo Clausura y esperar a su rival en la gran final por el título nacional de la Liga 1 2026; no obstante, en paralelo, la directiva ya planifica la conformación del plantel para la próxima temporada y en las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre de Ignacio Lago como posible refuerzo blanquiazul.

El extremo argentino de 24 años es una de las principales figuras de Colón de Santa Fe y ha sido voceado para llegar a Matute el 2027. ¿Llegará Ignacio Lago a Alianza Lima el próximo año? En esta nota te contamos lo último sobre su supuesto fichaje.

¿Ignacio Lago, figura de Colón de Santa Fe, llegará a Alianza Lima en 2027?

Según información del periodista José Varela, actualmente, no existe ningún acuerdo ni negociaciones avanzadas entre Ignacio Lago y Alianza Lima para que llegue a tienda blanquiazul el próximo año. El citado comunicador fue enfático en que dichos rumores surgieron en redes sociales, pero sin ningún tipo de sustento.

"Eso salió publicado en las redes y generan toda una ola. No hay nada con este futbolista argentino. No hay nada, cero, es falso.”, manifestó Varela en el programa 'Modo Fútbol'.

Descartan la llegada de Ignacio Lago a Alianza Lima

Entorno de Ignacio Lago desmiente negociaciones con Alianza Lima

Vale precisar que, según el portal One Football, gente cercana al entorno de ‘Nacho’ Lago descartó cualquier tipo de comunicación con los aliancistas para un posible traspaso en 2027.

"Fuentes ligadas a la representación del delantero santafesino confirmaron a este medio que no existió ningún tipo de contacto ni negociación formal con la dirigencia del club peruano. De hecho, calificaron las versiones como infundadas y remarcaron que, por el momento, no hay absolutamente nada concreto sobre un posible traslado al fútbol incaico", publicó el referido portal.

De esta manera, tanto el periodista José Varela como fuentes cercanas a la representación de Ignacio Lago descartaron cualquier posibilidad de que el atacante argentino llegue a Alianza Lima en 2027. Según ambas informaciones, no existieron contactos ni negociaciones entre las partes para concretar su fichaje.