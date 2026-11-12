Ex Alianza Lima suena para reforzar a club campeón de la Copa Sudamericana en 2027: “Interés”

A poco más de un mes para culminar el año, el mercado de fichajes ya está moviéndose y muchos clubes se encuentran planificando la conformación de sus planteles con miras a la próxima temporada. En ese sentido, en las últimas horas se reveló que un exjugador de Alianza Lima despertó el interés de un histórico club campeón de la Copa Sudamericana.

Ex Alianza Lima suena para reforzar a club campeón de la Copa Sudamericana

Según información del periodista Ernesto Moreno Gamarra, Guillermo Viscarra, arquero con pasado blanquiazul, podría jugar en Cienciano, campeón del certamen continental en 2003. El guardameta boliviano actualmente se encuentra sin equipo tras su salida de Matute en julio de este año, lo cual facilitaría las negociaciones con la directiva del 'Papá', que ya piensa en refuerzos para el 2027.

“Medios peruanos informan sobre el interés del club Cienciano del Cusco para contratar a Guillermo Viscarra, el arquero nacional jugó su último partido con Alianza Lima en abril de este año”, publicó el comunicador boliviano en su cuenta oficial de X.

Guillermo Viscarra suena como refuerzo de Cienciano para el 2027

Como se recuerda, Viscarra se desvinculó del cuadro íntimo en julio del presente año, luego de perder el puesto con Alejandro Duarte, lo cual motivó su salida en busca de oportunidades para seguir atajando, teniendo en cuenta que es el portero titular de su selección.

No obstante, a cuatro meses de su salida, Viscarra de 33 años aún no ha conseguido equipo, situación que fue fundamental para que el DT Óscar Villegas no lo considere en su lista de convocados a la selección boliviana para el amistoso contra Perú.

De esta manera, Guillermo Viscarra podría tener una nueva oportunidad para continuar su carrera profesional en el fútbol peruano, esta vez defendiendo los colores de Cienciano. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación oficial sobre su posible llegada al conjunto cusqueño, por lo que habrá que esperar para conocer su futuro de cara al 2027.

Números de Guillermo Viscarra con Alianza Lima en 2026

El arquero boliviano tuvo una participación muy limitada con Alianza Lima en la presente temporada. Durante su estadía en Matute, solo atajó dos partidos este año, uno por Liga 1 y otro por Copa Libertadores ante 2 de Mayo, sumando un total de 180 minutos y 1 gol recibido. Posterior a ello, sufrió una lesión muscular y rescindió su contrato en julio.