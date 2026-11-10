Boca Juniors vs Atlético Mineiro por final de la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y dónde ver

Boca Juniors y Atlético Mineiro se preparan para protagonizar una final de alto voltaje por la Copa Sudamericana 2026. El 'Xeneize' y el 'Galo' se enfrentarán por el título continental en un encuentro que promete emociones de principio a fin, con dos históricos del fútbol sudamericano que buscarán cerrar la temporada levantando un nuevo trofeo internacional. Conoce cuándo se juega el partido, a qué hora comienza y qué canales transmitirán este choque entre titanes.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El escenario colombiano recibirá a los dos finalistas en un partido único, donde solamente uno podrá quedarse con la denominada 'Gran Conquista'.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana?

El encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro comenzará a las 5.30 p. m. en Perú y 7.30 p. m. en Argentina. De igual manera, te mostramos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 4.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 5.30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 6.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

Los aficionados podrán seguir la gran final de la Copa Sudamericana 2026 a través de las señales oficiales como ESPN y DSports para toda Sudamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de Disney Plus y DGO.

Boca Juniors enfrenta a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Canales de transmisión para ver Boca Juniors vs Atlético Mineiro en Perú y Argentina

En Perú:

ESPN

DSports (DirecTV)

Disney+

DGO

En Argentina: