Universitario emociona a hinchas tras asegurar a campeón de Sudamericana hasta 2028: "Contrato"

Universitario de Deportes encara la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con gran entusiasmo y con la obligación de consagrarse con el título a final de temporada. Sin embargo, en su dirección deportiva ya trabajan en la planificación de su plantel para la siguiente temporada y se confirmó que un campeón de la Copa Sudamericana será una de las figuras de los cremas.

Universitario aseguró a campeón de Copa Sudamericana hasta 2028

Uno de los mejores jugadores del plantel de Universitario en esta temporada ha sido Lisandro Alzugaray. El argentino se ha consagrado como uno de los más queridos por los hinchas gracias a su desempeño y sus goles, aunque no ha gozado de los minutos que se esperaban.

Por ello, los hinchas se consultan si se mantendrá en el equipo para afrontar la Liga 1 2027. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta reveló en el programa 'Hablemos de MAX' que el extremo de 36 años tiene contrato asegurado con la 'U' por varias temporadas.

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"Lisandro Alzugaray tiene contrato. Él fichó por tres años, es decir todo el 2026, 2027 y 2028. Su contrato es hasta diciembre de 2028, tiene para rato. Además, por eso lo sacan de LDU, porque la 'U' le propuso salir con un contrato largo", fue la información que compartió el comunicador.

Además, el periodista deportivo señaló que Universitario terminó por convencerlo en su fichaje gracias a ese contrato de larga duración. De esta forma, Lisandro Alzugaray se mantendrá en el cuadro merengue por dos temporadas más y promete seguir siendo determinante con sus goles y su juego.

Lisandro Alzugaray tiene contrato con Universitario por tres años.

Lisandro Alzugaray fue campeón de la Copa Sudamericana

Lisandro Alzugaray ha militado en clubes importantes a nivel internacional; sin embargo, los mayores éxitos de su carrera los obtuvo vistiendo la camiseta de LDU de Quito. Con los 'Albos' conquistó títulos relevantes, aunque, sin duda, el más sobresaliente fue el de la Copa Sudamericana en la temporada 2023, donde acabó como goleador del equipo y fue vital en la final con una anotación.