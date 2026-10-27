Alianza Lima alza su voz y extiende su queja por reprogramación del partido de la 'U': "Reglamento"

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará a mitad de semana y uno de los partidos que se ha reprogramado es el Universitario vs Sport Boys. Este choque era uno de los más llamativos de la jornada, pero en vista de la procesión del Señor de los Milagros, este cotejo se jugará días después. Esto ha generado una incomodidad en Alianza Lima, que ha hecho una queja a la vista de los hinchas.

Alianza Lima se queja de reprogramación de partido de Universitario vs Sport Boys

Mediante su delegado Tito Ordóñez, Alianza Lima deja en claro muchas incógnitas al aire sobre la programación del partido de Universitario ante Sport Boys en una fecha tradicional como la procesión del Señor de los Milagros. Se pudo haber puesto un día antes y no a la semana siguiente como lo ha confirmado la Liga 1.

Ordóñez asegura que hay una vulneración del artículo 5 del Reglamento de la Liga 1 2026, por lo que espera que desde la organización del campeonato evalúen cada punto para este tramo final de la temporada. Se sabe que hay muchos objetivos en juego, por lo que cada equipo quiere la misma justicia en cuanto a descansos y viajes a los distintos partidos del Clausura.

"El 28 de octubre sale en procesión El Señor de los Milagros. La Policía Nacional del Perú (PNP) no destina su personal al fútbol ese día. ¿Por qué se programó U vs Boys esa fecha?, ¿Por qué no se programó el 27 ese partido? Boys y Grau jugarán con la 'U' tres días después, de jugar en Cusco. Vulnera el Art. 5 del reglamento", escribió Tito Ordóñez en su cuenta de 'X'.

Tito Ordóñez se refirió a la reprogramación del partido de Universitario.

Alianza Lima se alista para partido ante Sporting Cristal

El elenco blanquiazul no asistirá a la procesión de El Señor de los Milagros para 28 de octubre, ya que quedará concentrado al 100% para el duelo contra Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. Dicho cotejo se disputará el jueves 29 del mes en mención a las 3.30 p. m. vía L1 MAX.