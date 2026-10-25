Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 2026: horarios y dónde ver

La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 genera grandes expectativas entre los hinchas, pues cada vez estamos más cerca de la recta final del campeonato. En esta etapa, dejar puntos en el camino puede complicar los objetivos de los equipos que participan en el torneo. En ese sentido, la nueva jornada se disputará entre el 27 y el 29 de octubre, a excepción del partido entre Universitario y Sport Boys, que fue reprogramado para noviembre. A continuación, conoce la programación, los horarios y los canales para ver los partidos de la fecha 14 del Clausura.

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Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura

MARTES 27 DE OCTUBRE

Juan Pablo II vs Sport Huancayo | 3.00 p. m.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

ADT vs CD Moquegua | 11.00 a. m.

FC Cajamarca vs UTC | 1.15 p. m.

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | 3.30 p. m.

Cienciano vs Atlético Grau | 7.00 p. m.

JUEVES 29 DE OCTUBRE

Los Chankas vs Cusco FC | 1.00 p. m.

Sporting Cristal vs Alianza Lima | 3.30 p. m.

FBC Melgar vs Comerciantes Unidos | 7.30 p. m.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Universitario vs Sport Boys | 8.30 p. m.

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura

¿Cómo ver la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1?

Los encuentros de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se transmitirán de manera exclusiva por L1 MAX. Los hinchas que deseen seguir los partidos por televisión deberán sintonizar esta señal deportiva, que forma parte de la oferta de diversos operadores de cable en el país.

En DSPORTS, podrán encontrar el canal en las señales 604 SD y 1604 HD. Por su parte, Movistar TV ofrecerá la transmisión a través de los canales 14 SD y 714 HD, mientras que los usuarios de Claro TV podrán acceder mediante las señales 10 SD y 510 HD. En Best Cable, los partidos estarán disponibles en el canal 12. Asimismo, la programación podrá verse a través de otros operadores autorizados, como Win TV, Mi Fibra y Wow.