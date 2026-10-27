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Juan Pablo II vs Sport Huancayo por Liga 1

Tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación en Liga 1 2026

Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se disputa la fecha 14. El plato fuerte es el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo marcha la clasificación del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Repasa cómo marcha la clasificación del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
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El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 está al rojo vivo y son varios los equipos que están en la pelea por el título. Sport Huancayo inicia como puntero la jornada 14, que tiene como principal atractivo el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Además, Universitario no jugará esta fecha porque su partido ante Sport Boys fue reprogramado.

Confirmaron dónde jugará Alianza Lima una hipotética final.

PUEDES VER: En caso haya final de la Liga 1: ¿Alianza Lima jugará la vuelta en Matute o de visita?

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 a continuación:

PuestoEQUIPOSPJDGPUNTOS
1Sport Huancayo13828
2Universitario13927
3D. Garcilaso131225
4Sporting Cristal131125
5FBC Melgar131025
6Alianza Lima13825
7Juan Pablo II13722
8Alianza Atlético13-122
9Cusco FC13521
10Sport Boys13521
11Atlético Grau13-118
12Cienciano13-514
13C. Unidos13-113
14Los Chankas13-1512
15FC Cajamarca13-911
16CD Moquegua13-1210
17ADT13-157
18UTC*13-16-3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Martes 27 de octubre

  • 15.00 | Juan Pablo II vs Sport Huancayo | Complejo deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

Miércoles 28 de octubre

  • 11.00 | ADT vs CD Moquegua | Estadio Unión, Tarma
  • 13.15 | FC Cajamarca vs UTC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 15.30 | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36, Sullana

Jueves 29 de octubre

  • 13.00 | Los Chankas vs Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
  • 15.30 | Sporting Cristal vs Alianza Lima | Estadio Alberto Gallardo, Lima
  • 19.30 | FBC Melgar vs Comerciantes Unidos | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

Miércoles 4 de noviembre

  • 20.30 | Universitario vs Sport Boys | Estadio Monumental, Lima

Liga 1 2026: así se define el campeón nacional

Las semifinales playoffs por el título lo disputarán los ganadores del Apertura y Clausura, además del 1° y 2° del Acumulado. Si el campeón de un torneo corto también se ubica entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a una final.

Si Alianza Lima conquista el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y se jugarán los playoffs para definir a Perú 2, que accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El 2° del Acumulado clasifica directamente a la final, mientras que el 3° y 4° disputan unas semifinales.

¿Cuándo se juegan las semifinales y finales de la Liga 1?

Los partidos de ida de semifinales se jugarán el 28 o 29 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta serán el 3 o 4 de diciembre. En ese caso, las finales se jugarán el 8 y 13 de diciembre.

Si solo se juega la final directa, el primer encuentro se disputará el 29 de noviembre y el encuentro para definir al campeón será el 6 de diciembre.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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