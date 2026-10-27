Tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación en Liga 1 2026

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 está al rojo vivo y son varios los equipos que están en la pelea por el título. Sport Huancayo inicia como puntero la jornada 14, que tiene como principal atractivo el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Además, Universitario no jugará esta fecha porque su partido ante Sport Boys fue reprogramado.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 a continuación:

Puesto EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1 Sport Huancayo 13 8 28 2 Universitario 13 9 27 3 D. Garcilaso 13 12 25 4 Sporting Cristal 13 11 25 5 FBC Melgar 13 10 25 6 Alianza Lima 13 8 25 7 Juan Pablo II 13 7 22 8 Alianza Atlético 13 -1 22 9 Cusco FC 13 5 21 10 Sport Boys 13 5 21 11 Atlético Grau 13 -1 18 12 Cienciano 13 -5 14 13 C. Unidos 13 -1 13 14 Los Chankas 13 -15 12 15 FC Cajamarca 13 -9 11 16 CD Moquegua 13 -12 10 17 ADT 13 -15 7 18 UTC* 13 -16 -3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Martes 27 de octubre

15.00 | Juan Pablo II vs Sport Huancayo | Complejo deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

Miércoles 28 de octubre

11.00 | ADT vs CD Moquegua | Estadio Unión, Tarma

13.15 | FC Cajamarca vs UTC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15.30 | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36, Sullana

Jueves 29 de octubre

13.00 | Los Chankas vs Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

15.30 | Sporting Cristal vs Alianza Lima | Estadio Alberto Gallardo, Lima

19.30 | FBC Melgar vs Comerciantes Unidos | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

Miércoles 4 de noviembre

20.30 | Universitario vs Sport Boys | Estadio Monumental, Lima

Liga 1 2026: así se define el campeón nacional

Las semifinales playoffs por el título lo disputarán los ganadores del Apertura y Clausura, además del 1° y 2° del Acumulado. Si el campeón de un torneo corto también se ubica entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a una final.

Si Alianza Lima conquista el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y se jugarán los playoffs para definir a Perú 2, que accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El 2° del Acumulado clasifica directamente a la final, mientras que el 3° y 4° disputan unas semifinales.

¿Cuándo se juegan las semifinales y finales de la Liga 1?

Los partidos de ida de semifinales se jugarán el 28 o 29 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta serán el 3 o 4 de diciembre. En ese caso, las finales se jugarán el 8 y 13 de diciembre.

Si solo se juega la final directa, el primer encuentro se disputará el 29 de noviembre y el encuentro para definir al campeón será el 6 de diciembre.