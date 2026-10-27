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Tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación en Liga 1 2026
Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se disputa la fecha 14. El plato fuerte es el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima.
El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 está al rojo vivo y son varios los equipos que están en la pelea por el título. Sport Huancayo inicia como puntero la jornada 14, que tiene como principal atractivo el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Además, Universitario no jugará esta fecha porque su partido ante Sport Boys fue reprogramado.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 a continuación:
|Puesto
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Sport Huancayo
|13
|8
|28
|2
|Universitario
|13
|9
|27
|3
|D. Garcilaso
|13
|12
|25
|4
|Sporting Cristal
|13
|11
|25
|5
|FBC Melgar
|13
|10
|25
|6
|Alianza Lima
|13
|8
|25
|7
|Juan Pablo II
|13
|7
|22
|8
|Alianza Atlético
|13
|-1
|22
|9
|Cusco FC
|13
|5
|21
|10
|Sport Boys
|13
|5
|21
|11
|Atlético Grau
|13
|-1
|18
|12
|Cienciano
|13
|-5
|14
|13
|C. Unidos
|13
|-1
|13
|14
|Los Chankas
|13
|-15
|12
|15
|FC Cajamarca
|13
|-9
|11
|16
|CD Moquegua
|13
|-12
|10
|17
|ADT
|13
|-15
|7
|18
|UTC*
|13
|-16
|-3
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Martes 27 de octubre
- 15.00 | Juan Pablo II vs Sport Huancayo | Complejo deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
Miércoles 28 de octubre
- 11.00 | ADT vs CD Moquegua | Estadio Unión, Tarma
- 13.15 | FC Cajamarca vs UTC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15.30 | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36, Sullana
Jueves 29 de octubre
- 13.00 | Los Chankas vs Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
- 15.30 | Sporting Cristal vs Alianza Lima | Estadio Alberto Gallardo, Lima
- 19.30 | FBC Melgar vs Comerciantes Unidos | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
Miércoles 4 de noviembre
- 20.30 | Universitario vs Sport Boys | Estadio Monumental, Lima
Liga 1 2026: así se define el campeón nacional
Las semifinales playoffs por el título lo disputarán los ganadores del Apertura y Clausura, además del 1° y 2° del Acumulado. Si el campeón de un torneo corto también se ubica entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a una final.
Si Alianza Lima conquista el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y se jugarán los playoffs para definir a Perú 2, que accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El 2° del Acumulado clasifica directamente a la final, mientras que el 3° y 4° disputan unas semifinales.
¿Cuándo se juegan las semifinales y finales de la Liga 1?
Los partidos de ida de semifinales se jugarán el 28 o 29 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta serán el 3 o 4 de diciembre. En ese caso, las finales se jugarán el 8 y 13 de diciembre.
Si solo se juega la final directa, el primer encuentro se disputará el 29 de noviembre y el encuentro para definir al campeón será el 6 de diciembre.
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