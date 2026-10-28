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Así va la tabla del Clausura por la fecha 14

Cienciano vs Atlético Grau EN VIVO por Torneo Clausura 2026: a qué hora juegan, canal y pronóstico

Sigue EN VIVO el partido de Cienciano vs Atlético Grau por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 vía L1 MAX desde el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Diego Medina
Cienciano vs Atlético Grau EN VIVO por Torneo Clausura 2026 vía L1 MAX.
Cienciano vs Atlético Grau EN VIVO por Torneo Clausura 2026 vía L1 MAX. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de ver un partido muy intenso entre Cienciano vs Atlético Grau desde el Estadio Inca Garcilaso de La Vega por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro se llevará a cabo HOY, miércoles 28 de octubre, a partir de las 7.00 pm. horas locales con la transmisión de L1 MAX.

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El duelo entre Cienciano y Atlético Grau promete ser un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato. El conjunto cusqueño buscará aprovechar su condición de local y el respaldo de sus hinchas para imponer condiciones, mientras que el cuadro piurano intentará sumar puntos importantes fuera de casa.

El 'Papá' llega a este compromiso tras caer por 3-1 ante Comerciantes Unidos, aunque previamente había conseguido dos victorias consecutivas frente a UTC y Deportivo Moquegua. Por ello, el equipo cusqueño tendrá la oportunidad de recuperarse ante su público y demostrar que puede cerrar el Clausura con mejores sensaciones. Además, necesita sumar para mantenerse bien posicionado en la tabla acumulada y fortalecer sus aspiraciones de clasificación a un torneo internacional.

Por su parte, Atlético Grau afronta el partido después de empatar 1-1 ante ADT de Tarma y perder 3-1 frente a Alianza Lima en sus dos presentaciones anteriores. El conjunto piurano buscará dar el golpe en Cusco y mejorar su rendimiento para escalar posiciones en el Clausura. La expectativa está puesta en un encuentro en el que Cienciano intentará imponer su localía, mientras que Grau apostará por aprovechar sus oportunidades para llevarse puntos valiosos.

Cienciano

Cienciano enfrenta a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juega Cienciano vs Atlético Grau HOY?

El partido entre Cienciano vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 inicia a partir de las 7.00 pm. horas locales. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 6.00 pm.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 pm.
  • Venezuela, Bolivia: 8.00 pm.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 9.00 pm.

¿Dónde ver Cienciano vs Atlético Grau?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Atlético Grau se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming a través de los aplicativos de DGO y Movistar TV App.

Posibles alineaciones de Cienciano vs Atlético Grau

Cienciano: Gonzalo Falcón, Marcos Martinich, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Claudio Núñez, Santiago Arias, Ademar Robles, Carlos Garcés, Cristian Souza, Ray Sandoval y Neri Bandiera.

Atlético Grau: Patricio Álvarez, José Ataupillco, Ignacio Tapia, Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, Aldair Vásquez, Rafael Guarderas, Freddy Oncoy, Diego Barreto, Pablo Lavandeira y Adrián Fernández.

Cienciano vs Atlético Grau: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Cienciano se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria ante Atlético Grau en Cusco. Dicho esto, te damos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTASCIENCIANOEMPATEATLÉTICO GRAU
Betsson1.265.509.20
Betano1.325.9010.25
Caliente1.315.609.20
1XBet1.275.558.90
Doradobet1.305.338.50
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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