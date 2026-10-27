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Horacio Melgarejo remece el mercado y firmó por campeón de Copa Sudamericana: "2 temporadas"

Horacio Melgarejo rompe el mercado de fichajes y firmó por dos temporadas con club campeón de la Copa Sudamericana.

Luis Blancas
Horacio Melgarejo fichó por club campeón de Copa Sudamericana
Horacio Melgarejo fichó por club campeón de Copa Sudamericana | Foto: Cienciano
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Horacio Melgarejo logró una gran campaña con Cienciano del Cusco en la Copa Sudamericana 2026 y llegó hasta los cuartos de final; sin embargo, no pudo demostrar toda su capacidad en la Liga 1. No obstante, se confirmó que el entrenador argentino continuará por dos temporadas más en el elenco cusqueño que conquistó la gloria a nivel internacional.

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Horacio Melgarejo fichó por campeón de Copa Sudamericana

El comunicador Gustavo Adrianzén Romo informó que Melgarejo, quien acababa su contrato con Cienciano el 31 de diciembre de 2026, renovó por dos años más y ahora será técnico hasta finales de 2028 con miras a salir campeón en la Liga 1 y llegar a las máximas instancias de la Copa Libertadores o Sudamericana.

Asimismo, el periodista precisó que el técnico argentino, de 53 años, optó por no regresar a Cusco y permaneció en Lima para ultimar, firmar y alcanzar un acuerdo con el club imperial para su permanencia.

Horacio Melgarejo renovó dos temporadas más con Cienciano y será su técnico hasta 2028

Horacio Melgarejo renovó dos temporadas más con Cienciano y será su técnico hasta 2028

“Horacio Melgarejo ha renovado como DT de Cienciano por 2 temporadas. El entrenador no volvió a Cusco con el plantel y se quedó en Lima finiquitando su renovación”, aseguró en sus redes sociales.

Cabe recordar que Cienciano consiguió conquistar la Copa Sudamericana en 2023 luego de vencer a River Plate en una eliminatoria de ida y vuelta, en la que el Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de la gran gesta del club peruano.

¿Cómo le va a Horacio Melgarejo en Cienciano?

Horacio Melgarejo llegó a Cienciano a comienzos de 2026, procedente de ADT de Tarma. Durante su etapa en el club cusqueño, disputó 47 partidos y consiguió llevar al equipo hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, además de competir durante una parte de la Liga 1. En ese periodo, el argentino sumó 23 triunfos, 7 empates y 17 derrotas entre el torneo local y el internacional.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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