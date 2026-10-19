Horacio Melgarejo genera polémica y arremete contra Javier Rabanal: "Lo que no soy es sapo"

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, avivó la controversia al responder a Javier Rabanal, entrenador de Cusco FC, después de que este cuestionara a sus futbolistas tras la derrota frente a Alianza Lima. El preparador argentino recordó una supuesta observación de su colega sobre su carrera y, además, aprovechó para poner en duda la forma en que algunos entrenadores manejan públicamente los resultados adversos.

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, arremetió contra Javier Rabanal, técnico de Cusco FC

Melgarejo afirmó que le llamaron la atención las declaraciones de Rabanal, quien, según explicó, había aludido a la cantidad de encuentros que ha dirigido a lo largo de su trayectoria. El técnico de Cienciano admitió que ese dato era correcto, aunque dejó una expresión que no pasó desapercibida al referirse a su homólogo.

“Sí me sorprendió que uno de los entrenadores de un equipo de esta ciudad (Rabanal), que hace un mes y medio dijo que yo tenía solo 20 partidos, y eso es verdad. Lo que no soy es sapo. Él me dijo que allí tiene un Transfermarkt; se olvidó de poner algo”, manifestó Melgarejo.

El entrenador también cuestionó cómo se reparten las responsabilidades cuando un equipo pierde. A su juicio, no resulta adecuado que el técnico se adjudique los méritos en las victorias y apunte de manera directa a sus jugadores cuando los resultados son desfavorables.

“Cuando gano soy un fenómeno; cuando pierdo son los futbolistas. Creo que ese club tendría que estar atento”, agregó, en un mensaje que apuntó a la interna de Cusco FC y a la relación entre el comando técnico y sus dirigidos.

Por último, Melgarejo retomó las declaraciones de Rabanal tras la derrota frente a Alianza Lima, en las que, según se indicó, puso en duda la jerarquía de sus futbolistas y atribuyó los tantos encajados a fallos propios.

“Uno, cuando jugó al fútbol, si un entrenador declara que tus jugadores no tuvieron jerarquía, que se hicieron los goles solos, se notó el día del partido. Al final, te pasa factura”, sentenció el entrenador de Cienciano.