Exfigura de Cienciano y la USMP remece el mercado y ficha por club español: "Dos años y medio"

El fútbol peruano vuelve a sumar a otro jugador en el extranjero. Luego de permanecer un tiempo alejado de las canchas, una exfigura de la Liga 1, que en su momento fue convocado a la selección peruana, decidió retomar su carrera profesional y ya tiene nuevo equipo. A sus 35 años, el jugador Yhirbis Córdova fue presentado como flamante fichaje del CD Imperial del fútbol español.

Yhirbis Córdova regresa al fútbol y ficha por club español

Según información del periodista Gian Franco Zelaya, el exlateral de Cienciano, Juan Aurich y la Universidad San Martín de Porres (USMP), fue oficializado como nuevo jugador del CD Imperial, club que milita en la novena división del fútbol español. El deportista y sobrino de Roberto Guizasola regresa a las canchas tras dos años y medio de ausencia, luego de su etapa en el Papá.

"Yhirbis Córdova al fútbol español. El lateral peruano de 35 años jugará en el CD Imperial de la novena división de España. Tras dos años y medio vuelve al fútbol. Su último club fue el Cienciano del Cusco en la Liga 1 2023." publicó Zelaya en su cuenta oficial de X.

Yhirbis Córdova jugará en la novena división de España

Ahora, después de un largo periodo de inactividad, el jugador buscará recuperar ritmo competitivo y aportar toda su experiencia al CD Imperial. El equipo español será así el nuevo capítulo en la carrera de Córdova, quien vuelve a las canchas para afrontar una experiencia completamente distinta a las que tuvo durante su trayectoria en Perú. Será su primera vez jugando fuera de la Liga 1.

Trayectoria de Yhirbis Córdova