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FPF tomó una decisión que afectará directamente el Universitario vs. Sport Boys por el Clausura

Revelaron fuerte decisión de la FPF que afectará directamente al partido entre Universitario y Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.

Francisco Esteves
FPF tomó una decisión que afectará directamente el Universitario vs. Sport Boys.
FPF tomó una decisión que afectará directamente el Universitario vs. Sport Boys. | Foto: Liga 1 - X.
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El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 viene atravesando un momento clave y uno de los partidos más importantes en lo que queda de la temporada es el Universitario vs. Sport Boys en el Estadio Monumental por la fecha número 14. En medio de ello, la FPF tomó una radical decisión respecto a este trascendental compromiso de fútbol peruano.

Universitario vs. Sport Boys se enfrentan por el Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Universitario vs. Sport Boys fue postergado: fecha y hora confirmada para el debut de Fabián Bustos

Como sabemos, la selección peruana viene preparándose en la actual fecha FIFA con duelos en Norteamérica y ello ha provocado que el campeonato peruano se paralice por unas semanas. Lo que pocos saben es que para noviembre, cuando la Bicolor juegue nuevos amistosos, se tomó una decisión de cara al enfrentamiento entre cremas y rosados.

¿Qué decisión tomó la FPF?

Resulta que, de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, con el fin de no perjudicar a ninguno de los dos clubes, es decir Universitario de Deportes y Sport Boys, la Federación Peruana de Fútbol comunicó que intentará que la selección peruana no convoque a elementos de dichas instituciones deportivas, claro, si es que el director técnico así lo permite.

La fecha FIFA de noviembre iniciará el 9 y desde la FPF confirman que no convocarán a jugadores de la ‘U’ o Boys (si así lo señala Mano Menezes) desde antes como se estaba especulando y que se pierdan dicho partido”, indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Universitario de Deportes

Lapadula, principal goleador de Universitario, sería baja en una convocatoria.

Recordemos que los cremas son quienes más jugadores han aportado a la lista de convocados en la actual nómina de Mano Menezes, mientras que el cuadro rosado, debido a su buen presente, también ha otorgado elementos. Ahí radica el por qué del apoyo de la FPF.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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