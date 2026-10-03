Expreparador físico de la 'U' rompió su silencio tras la salida de Cúper: "Nos pidieron que evaluáramos"

Tras varios días de incertidumbre, Universitario de Deportes confirmó la llegada de Fabián Bustos como nuevo técnico, en reemplazo de Héctor Cúper, quien dejó el cargo luego de la contundente derrota ante Deportivo Garcilaso. En medio de las dudas que surgieron tras la salida del estratega argentino, Zacarías Gaggero, quien fuera preparador físico de la ‘U’, decidió pronunciarse y reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre la manera en que se produjo la destitución de Cúper.

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Zacarías Gaggero, expreparador físico de la 'U' dio detalles sobre la salida de Héctor Cúper

En una reciente entrevista para el canal de YouTube 'COMPETENCIA TV', el expreparador físico de Universitario reveló que la administración encabezada por Franco Velazco sostuvo una reunión con el comando técnico donde les pidieron ‘evaluar’ si se sienten en condiciones de continuar el proceso. Tras el intercambio de diálogo, se dio por concluida la no continuidad del profesor y su grupo de trabajo.

“Habíamos tenido alguna reunión nosotros, que nos pidieron que evaluáramos cómo sentíamos, si se podía seguir o no seguir, o si alguna charla habíamos tenido. Pero nosotros trabajamos cada día como si fuera el último, ¿no? Ahora yo entro a la cancha y doy lo mejor de mí, como cada jugador, y no pensando si me voy a quedar los 18 meses. Pero nada, no hay mucho para analizar. Si no salió, no salió", dijo.

Zacarías Gaggero habló sobre la salida de Héctor Cúper de la 'U'

Zacarías Gaggero enamorado de Universitario

No obstante, y pese al poco tiempo que estuvo, Gaggero expresó su agradecimiento al club y aseguró que su paso por Universitario lo marcó para siempre: “Muy feliz de mi paso por la ‘U’, pensé que me quedaba más tiempo pero lo vivido me hace cerrar el ciclo con alegría. Agradecimiento total a Velazco y su gente. Lo que acabo de vivir con el hincha no lo puedo creer, no lo vi en ningún lado, es un agradecimiento eterno”, añadió.