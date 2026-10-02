Elejalder Godos lapidó a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: "Fracasó en Paraguay y Colombia"

El regreso de Fabián Bustos a Universitario de Deportes ha generado gran expectativa entre los hinchas cremas y también dentro del propio plantel, que busca levantar cabeza en la recta final del Torneo Clausura tras la dura goleada ante Deportivo Garcilaso, resultado que terminó provocando la salida de Héctor Cúper. Sin embargo, en medio de las reacciones por la llegada del técnico argentino, Elejalder Godos tomó la palabra y sorprendió al lanzar una dura crítica contra el nuevo estratega merengue.

Elejalder Godos criticó duramente a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario de Deportes

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el periodista deportivo no tuvo reparos en criticar duramente al técnico argentino al recordarle sus pasos por Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia, por no conseguir los objetivos por los que peleaba en ambos clubes.

“Fue presentado Fabián Bustos como nuevo DT de Universitario en reemplazo de Héctor Cúper. Pegó un verso de aquellos considerando que fracasó en Paraguay y Colombia. Aún le quedan a Bustos tres fechas de suspensión, de las siete (fechas) por jugarse del Clausura. Avanza Perú”, escribió el controversial hombre de prensa en la referida red social.

Fabián Bustos fue presentado en conferencia de prensa como nuevo DT de la 'U'

Con estas declaraciones, Elejalder Godos puso en duda el presente de Fabián Bustos y recordó sus recientes experiencias fuera del fútbol peruano, cuestionando los resultados que obtuvo en ambas instituciones. Ahora, el estratega argentino tendrá la oportunidad de cambiar esa imagen en su regreso a Universitario, aunque deberá hacerlo con la dificultad añadida de cumplir las fechas de suspensión que aún tiene pendientes en el Torneo Clausura.

¿Cuándo debutará Fabián Bustos con Universitario?

Pese a la emoción que existe en la hinchada crema por el regreso de Bustos, su esperado debut en el banquillo no será de inmediato. Recordemos que el argentino de 57 años fue sancionado con 4 fechas de suspensión durante su primera etapa al mando de la 'U' y solo alcanzó a cumplir con una fecha. Es decir, tiene que completar las tres restantes para dirigir en el torneo local. En ese sentido, su debut está previsto para la fecha 14 del Clausura, ante Sport Boys en el Estadio Monumental.