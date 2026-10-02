Temblor HOY, viernes 2 de octubre en La Libertad EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

HOY, viernes 2 de octubre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país. En esta cobertura EN VIVO conoce los detalles del último sismo registrado en Perú, incluyendo su hora, magnitud, epicentro y profundidad, además de las actualizaciones oficiales reportadas por las autoridades.

igp Temblor HOY, viernes 2 de octubre de 2026 en Perú 07:23 Segundo temblor en La Libertad Fecha y Hora Local: 02/10/2026 05:13:19

Magnitud: 4.0

Profundidad: 56km

Latitud: -8.16

Longitud: -79.38

Intensidad: II-III Trujillo

Referencia: 39 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertad 07:22 Temblor en La Libertad hoy Fecha y Hora Local: 02/10/2026 01:14:44

Magnitud: 4.1

Profundidad: 106km

Latitud: -8.06

Longitud: -78.76

Intensidad: II-III Otuzco

Referencia: 28 km al SO de Otuzco, Otuzco - La Libertad 07:21 Bienvenidos Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este viernes 2 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).