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Temblor HOY, viernes 2 de octubre en La Libertad EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, viernes 2 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora del movimiento telúrico.
HOY, viernes 2 de octubre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país. En esta cobertura EN VIVO conoce los detalles del último sismo registrado en Perú, incluyendo su hora, magnitud, epicentro y profundidad, además de las actualizaciones oficiales reportadas por las autoridades.
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igp Temblor HOY, viernes 2 de octubre de 2026 en Perú
Segundo temblor en La Libertad
- Fecha y Hora Local: 02/10/2026 05:13:19
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 56km
- Latitud: -8.16
- Longitud: -79.38
- Intensidad: II-III Trujillo
- Referencia: 39 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertad
Temblor en La Libertad hoy
- Fecha y Hora Local: 02/10/2026 01:14:44
- Magnitud: 4.1
- Profundidad: 106km
- Latitud: -8.06
- Longitud: -78.76
- Intensidad: II-III Otuzco
- Referencia: 28 km al SO de Otuzco, Otuzco - La Libertad
Bienvenidos
Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este viernes 2 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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