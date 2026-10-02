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Temblor HOY, viernes 2 de octubre en La Libertad EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, viernes 2 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora del movimiento telúrico.

Angie De La Cruz
IGP reportó sismos en La Libertad HOY, viernes 2 de octubre.
IGP reportó sismos en La Libertad HOY, viernes 2 de octubre. | Composición: Líbero/Chat GPT
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HOY, viernes 2 de octubre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país. En esta cobertura EN VIVO conoce los detalles del último sismo registrado en Perú, incluyendo su hora, magnitud, epicentro y profundidad, además de las actualizaciones oficiales reportadas por las autoridades.

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PUEDES VER: Campaña de DNI GRATIS en Lima: distritos y locales de atención del jueves 1 al domingo 4 de octubre

igp Temblor HOY, viernes 2 de octubre de 2026 en Perú

07:23
2/10/2026

Segundo temblor en La Libertad

  • Fecha y Hora Local: 02/10/2026 05:13:19
  • Magnitud: 4.0
  • Profundidad: 56km
  • Latitud: -8.16
  • Longitud: -79.38
  • Intensidad: II-III Trujillo
  • Referencia: 39 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertad
07:22
2/10/2026

Temblor en La Libertad hoy

  • Fecha y Hora Local: 02/10/2026 01:14:44
  • Magnitud: 4.1
  • Profundidad: 106km
  • Latitud: -8.06
  • Longitud: -78.76
  • Intensidad: II-III Otuzco
  • Referencia: 28 km al SO de Otuzco, Otuzco - La Libertad
07:21
2/10/2026

Bienvenidos

Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este viernes 2 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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