Fabián Bustos ya conoce fecha y contra qué rival debutará en Universitario tras cumplir sanción

Universitario de Deportes decidió destituir a Héctor Cúper de su labor como director técnico debido a los malos resultados que venía obteniendo en el Torneo Clausura 2026. Por ello, con el objetivo de revertir la situación y llevarse el tetracampeonato de la Liga 1, los merengues optaron por contratar a Fabián Bustos como su flamante entrenador; sin embargo, no podrá estrenarse pronto por una sanción que debe cumplir.

La temporada pasada, la Comisión Disciplinaria castigó con cuatro partidos de suspensión al DT, esto a raíz de unos gestos en el clásico ante Alianza Lima. No obstante, el campeón con la 'U' solo cumplió con una fecha debido a que luego se marchó a Olimpia de Paraguay, y se especificó que, en caso vuelva en algún momento, estaba obligado a cumplir con las jornadas restantes. Bueno, un año después el estratega volvió a Ate.

Por ello, pese a la emoción de los hinchas, Fabián Bustos no podrá debutar en la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 cuando Universitario de Deportes se enfrente a Melgar en Arequipa, por lo que todavía tendrá que esperar hasta la jornada número 14. Es decir, únicamente estará en la recta final de la Liga 1, y la cantidad de partidos que dispute dependerá de si clasifica o no a los playoffs del certamen nacional.

¿Contra qué club debutará Fabián Bustos?

Fabián Bustos recién debutará con la 'U' el 28 de octubre, para el partido contra Sport Boys en Ate desde las 4.00 p. m. de Lima, Perú. Luego, en el Clausura, estará presente ante Atlético Grau, CD Moquegua y Sport Huancayo. Tiene esa cantidad de encuentros para dar el golpe y quedarse con el título de la Liga 1 2026.

Sport Boys será el encargado de hacer debutar a Fabián Bustos en Universitario.

¿Qué partidos se perderá Fabián Bustos?

Como se mencionó, el director técnico de Universitario se perderá sus tres primeros partidos en el Torneo Clausura, por lo que no estará ante FBC Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II. Se espera que para esos compromisos esté en el banquillo uno de sus asistentes junto a los miembros del comando técnico.