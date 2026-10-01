Ex Universitario viajó a España para incorporarse a insólito equipo de la tercera división: "Nuevo reto"

Álvaro Barco vuelve a estar en el centro de la atención tras su paso por Universitario de Deportes, donde desempeñó diferentes funciones dirigenciales y llegó a ocupar el cargo de director deportivo. Durante su gestión, fue blanco de diversos cuestionamientos por las decisiones tomadas en la conformación del plantel para la temporada 2026, entre ellas la contratación del técnico Javier Rabanal y del delantero español Sekou Gassama, así como por la salida de algunos referentes y la falta de renovación de jugadores considerados importantes.

Bajo este contexto, se conoció que el ex Universitario tendrá una nueva aventura y será en Europa, pues de acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Barco se unirá a un equipo de la tercera división de España.

"Fue director deportivo de la U. Luego, él no habló por un buen tiempo y tengo la información de que va a continuar en su faceta dirigencial en el Club Deportivo Lugo, de la tercera división de España. Va a integrar el área deportiva; de hecho, ya está en España".

"Va a vivir en España. Ya está en España, viajó el último miércoles y va a asumir, va a integrarse al área deportiva del Club Deportivo Lugo, que es de la Real Federación Española de la tercera división de ese país. Va a asumir un nuevo reto luego de lo que ha sido su salida de, en este caso, Universitario", dio a conocer el periodista mediante el programa 'Satélite'.

Historia del Club Deportivo Lugo

A inicios de los años 50, el fútbol de Lugo atravesaba un momento complicado tras la desaparición de la Gimnástica Lucense. En ese contexto, el CD Polvorín ocupó su lugar en Tercera División y, tras la temporada 1952/53, comenzaron los movimientos para cambiar su denominación. Finalmente, el 8 de julio de 1953 se oficializó el nacimiento del Club Deportivo Lugo, bajo la presidencia de Emilio Núñez Torrón y manteniendo los tradicionales colores albivermellos. Días después, el nuevo equipo disputó su primer partido de la historia ante el CD Foz, al que derrotó por 5-1.