Antes del amistoso internacional de Alianza Lima frente a Palestino, Pablo Guede conversó con L1 Max y fue consultado por la situación del defensor chileno Nicolás Díaz, quien continúa lidiando con una molestia en el oído que le genera episodios de mareos y problemas de equilibrio.

El técnico blanquiazul fue claro al referirse al estado del zaguero y reconoció que, por ahora, no existe una fecha definida para su retorno. La evolución de los síntomas dificulta establecer un plazo concreto para su regreso a la competencia oficial, por lo que su presencia ante Cusco FC todavía es una incógnita.

Pablo Guede dio detalles del delicado estado de Nicolás Díaz

La situación de Nicolás Díaz continúa siendo una incógnita, según explicó el propio Pablo Guede. El defensor viene alternando trabajos con el resto del plantel, aunque su evolución no ha sido constante y cada entrenamiento muestra una respuesta diferente.

“Te voy a contar dentro de mi ignorancia, porque no tengo ni idea cómo es eso. Un día bien, dos días mal. Dos días mal, un día bien. Dos días bien y otro mal, ponele”, fueron las primeras palabras del DT argentino.

“Hizo bicicleta y casi se cae porque se mareo, hizo trote y no se cayó, es una situación jodi**”, complementó Guede.

Además, el técnico blanquiazul señaló que no es una lesión normal que tiene una fecha prevista para el regreso, sino que se trata de un tema que va día a día. “No es quince días, te rompiste, veinte días, estás listo. No, esto es en el día a día de cómo él se va sintiendo”, finalizó.

Nicolás Díaz sigue siendo baja en Alianza Lima

Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura

Alianza Lima volverá al terreno de juego tras la paralización por fecha FIFA ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, el domingo 11 de octubre. Dicho encuentro se podrá seguir por la señal de L1 Max así como también por la cobertura que realizará Diario Líbero.