Mr. Peet quedó fascinado con dos jugadores de la selección peruana: "Principales opciones para ser titular"

Mr. Peet analizó el rendimiento de algunos de los jóvenes que vienen apareciendo en la selección peruana tras el partido contra México y destacó especialmente a Marco Huamán. Para el periodista, su actuación fue suficiente para comenzar a ser considerado como una alternativa en el lateral derecho.

Además del defensor de Alianza Lima, Mr. Peet resaltó la actuación de Osling Mora, quien fue titular por primera vez con la selección absoluta. El narrador consideró que su presentación ante el Tri lo coloca entre las alternativas para Mano Menezes, que podrían ser tomadas en cuenta para los próximos compromisos de la Bicolor.

Mr. Peet quedó fascinado con Marco Huamán y Osling Mora

Mr. Peet sostuvo que Huamán, pese a contar con apenas un encuentro con la selección absoluta, se convirtió en una de las principales opciones para ocupar dicha posición, esto a pesar de contar con la competencia con Oliver Sonne.

Con respecto a la actuación de Mora, destacó su trayectoria en las divisiones menores de Perú, por lo que expresó que no le pesa la camiseta de la selección.

"Yo creo que, ante la retina de todos, es la opción. No estoy sentenciando nada porque es fútbol y es paso a paso y partido a partido. Ayer, Huamán, con un solo partido, se convirtió en la principal opción para ser el lateral derecho de la selección. No creo estar equivocado.

"Ayer, Mora, con un partido, en su primer partido de titular en la selección absoluta, se convierte en una de las principales opciones para ser titular en la selección, que no tiene experiencia en la selección. Falso. Mora ha jugado en todas las selecciones de menores. En otra posición, en otra posición, pero la camiseta de la selección no le pesa".

"Hay un mérito. La valoración sobre los jugadores que hoy se están ganando la posibilidad de ser opción a titular o de ser opción a quedarse en el universo de jugadores rumbo a las Eliminatorias", fueron sus palabras durante la emisión de 'Madrugol'.

Mr. Peet elogió el rendimiento de Osling Mora y Marco Huamán. Foto: composición Líbero

Próximo partido de Perú: fecha, hora y canal del choque contra Canadá

El próximo partido de la selección peruana será este sábado 3 de octubre ante Canadá, por un nuevo amistoso internacional. El encuentro se disputará desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Stade Saputo de Montreal. La transmisión en Perú estará a cargo de América TV y América tvGO.