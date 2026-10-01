¿A qué hora juega Francia vs Italia y en qué canal transmiten partido por la UEFA Nations League?

No te pierdas el partido entre Francia e Italia, correspondiente al Grupo A1 de la UEFA Nations League. Este encuentro se disputa en el Stade de France, en París. A continuación, repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro entre dos potencias del fútbol europeo.

¿Cuándo juega Francia vs Italia?

El partidazo entre Francia vs Italia se disputa este viernes 2 de octubre y tendrá como escenario el Stade de Francia, recinto conocido tambiéon como Saint-Dennis, en París.

¿A qué hora juega Francia vs Italia?

Perú, Colombia y Ecuador: 13.45

Bolivia y Venezuela: 14.45

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.45

México y Honduras: 12.45

Estados Unidos: 14.45 (Miami y Nueva York) y 11.45 (Los Ángeles)

España: 20.45

¿Dónde ver Francia vs Italia?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Francia vs Italia: previa del partido

Las selecciones de Francia e Italia protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Liga A de la UEFA Nations League. Dos potencias históricas del continente se ven las caras en un compromiso determinante para las aspiraciones de ambas en la tabla de posiciones, donde el margen de error es mínimo si pretenden asegurar un boleto hacia la fase final del torneo.

En el combinado francés no podrán contar con su figura Kylian Mbappé, quien quedó desconvocado del equipo tras sufrir una molestia física en la jornada anterior. Ante la baja de su principal referente de área, el bloque ofensivo 'Galo' reestructurará su ataque apostando por el dinamismo de hombres como Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Randal Kolo Muani para vulnerar el cerrojo defensivo visitante.

Francia viene de vencer a Bélgica por la UEFA Nations League

Por su parte, la 'Azzurra' llega a territorio parisino con el objetivo de dar el golpe como visitante y afianzar las buenas sensaciones colectivas mostradas en sus últimas presentaciones. Se anticipa una batalla táctica de alto nivel en el mediocampo, donde Italia intentará adueñarse del ritmo de juego para neutralizar las rápidas transiciones del conjunto local y llevarse tres puntos de oro en el certamen.