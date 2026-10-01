José Carvallo mandó firme mensaje a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: "No hay margen de error"

Universitario de Deportes confirmó la llegada de Fabián Bustos, quien vuelve al cuadro crema para reemplazar en el banquillo al saliente Héctor Cúper, luego de varios días de incertidumbre sobre su futuro en el club tras la dura derrota frente a Deportivo Garcilaso. En ese contexto, el exarquero y comentarista deportivo, José Carvallo, se refirió al retorno de Bustos y no dudó en enviarle un rotundo mensaje de cara a la recta final del Torneo Clausura.

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José Carvallo mandó mensaje a Fabián Bustos, nuevo entrenador de Universitario

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el exportero, campeón con el conjunto merengue en las temporadas 2013 y 2023, fue enfático en señalar que no existe margen de error para Fabián Bustos y el plantel de la ‘U’ de cara a los últimos siete partidos que restan del Clausura. En ese sentido, señaló que, tanto jugadores como comando técnico deberán redoblar esfuerzos para seguir vivos en la lucha por el ansiado tetracampeonato.

“Hoy Bustos ya está, hay que apoyarlo, que le vaya muy bien, diez puntos, pero hay que trabajar. Para Bustos ahora y los jugadores no hay margen de error, no tienen margen de error, ya no hay margen de error. Los jugadores se van a sentir cómodos con Bustos porque lo conocen, porque saben cómo trabaja”, señaló.

De esta manera, José Carvallo dejó claro que Fabián Bustos y los jugadores de Universitario deberán asumir con máxima responsabilidad este nuevo desafío, especialmente porque conocen al técnico argentino y su metodología de trabajo. Para el exarquero, ya no existe margen para dejar puntos en el camino, por lo que el equipo crema tendrá que trabajar al máximo en estos últimos siete partidos si pretende mantenerse en la pelea por el tetracampeonato.

Fabián Bustos en conferencia de prensa

Vale resaltar que Fabián Bustos será presentado oficialmente como nuevo entrenador de Universitario este jueves 1 de octubre en conferencia de prensa. El evento se llevará a cabo desde las 12.00 p. m. y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube Universitario TV.