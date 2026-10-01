- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs ADT
- Dinamarca vs Portugal
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
- Liga 2
Feliz Día del Notariado Peruano: las mejores frases para dedicar y celebrar este 2 de octubre de 2026
Celebra este 2 de octubre el Día del Notariado Peruano con frases especiales para reconocer la dedicación y compromiso de los notarios del Perú.
Este 2 de octubre de 2026, Perú celebra el Día del Notariado Peruano, una fecha dedicada a reconocer la importante labor de los profesionales que brindan seguridad jurídica y confianza en diversos actos y trámites. Si buscas un mensaje especial para compartir en redes sociales, aquí encontrarás frases para dedicar y celebrar esta fecha.
Los notarios garantizan la seguridad jurídica y protegen los derechos al autenticar actos y contratos.
PUEDES VER: Día Mundial de la Sonrisa 2026: frases inspiradoras y cortas para compartir este 2 de octubre
50 frases por el Día del Notariado Peruano para dedicar este 2 de octubre
- Feliz Día del Notariado Peruano a quienes trabajan por la seguridad jurídica.
- Gracias por ejercer con responsabilidad una labor fundamental para la sociedad.
- Que este 2 de octubre sea un reconocimiento a su compromiso y dedicación.
- Feliz día a todos los notarios del Perú por su importante labor.
- Su trabajo brinda confianza y seguridad en cada acto jurídico.
- Reconocemos hoy la responsabilidad y profesionalismo de los notarios peruanos.
- Feliz Día del Notariado Peruano. ¡Gracias por su valioso servicio!
- Una labor basada en la legalidad merece todo nuestro reconocimiento.
- Que nunca falte el compromiso con la justicia y la seguridad jurídica.
- Hoy celebramos a quienes hacen de la confianza su principal compromiso.
- Feliz 2 de octubre a todos los profesionales del notariado peruano.
- Gracias por contribuir cada día al orden y la seguridad jurídica.
- Su trabajo deja una huella importante en la sociedad peruana.
- Reconocimiento y gratitud para todos los notarios en su día.
- Feliz Día del Notariado Peruano a quienes ejercen con ética y responsabilidad.
- Que su compromiso con la legalidad continúe fortaleciendo al Perú.
- Hoy celebramos una profesión al servicio de la seguridad y la confianza.
- Un saludo especial para todos los notarios del Perú.
- Gracias por brindar certeza y confianza en cada trámite.
- Feliz día a quienes cumplen una importante función dentro de la sociedad.
- El compromiso y la responsabilidad distinguen la labor notarial.
- Hoy reconocemos el esfuerzo de los profesionales del notariado peruano.
- Que este día sea motivo de orgullo y celebración.
- Feliz Día del Notariado Peruano para todos los que ejercen esta noble profesión.
- Su trabajo contribuye a garantizar seguridad y confianza jurídica.
- Un merecido reconocimiento a los notarios por su importante labor.
- Este 2 de octubre, celebramos su compromiso con la legalidad.
- Gracias por ser parte fundamental de numerosos actos y trámites legales.
- Feliz día a quienes trabajan con profesionalismo y vocación de servicio.
- Que sigan ejerciendo su profesión con ética, compromiso y dedicación.
- Hoy celebramos el valor de la fe pública y la seguridad jurídica.
- Un saludo afectuoso a todos los notarios del Perú en su día.
- Su labor es sinónimo de responsabilidad, confianza y legalidad.
- Feliz Día del Notariado Peruano. ¡Reconocemos su gran trabajo!
- Que cada jornada siga siendo una oportunidad para servir con excelencia.
- Gracias por aportar seguridad jurídica a la sociedad peruana.
- Hoy es una fecha para valorar su esfuerzo y dedicación profesional.
- Feliz 2 de octubre a quienes hacen de la legalidad su compromiso.
- Un reconocimiento especial a todos los profesionales del notariado.
- Su trabajo fortalece la confianza en los actos jurídicos.
- Celebramos a quienes ejercen una profesión basada en la responsabilidad.
- Que este Día del Notariado Peruano esté lleno de reconocimiento y orgullo.
- Gracias por contribuir con orden, seguridad y confianza.
- Feliz día a todos los notarios que ejercen su profesión con vocación.
- Hoy destacamos el importante aporte del notariado a la sociedad.
- Un saludo especial para quienes trabajan por la seguridad jurídica en el Perú.
- Que su compromiso con la legalidad continúe inspirando a nuevas generaciones.
- Feliz Día del Notariado Peruano para todos los profesionales de esta importante labor.
- Este 2 de octubre, celebremos el compromiso y dedicación de los notarios.
- ¡Feliz Día del Notariado Peruano! Que sigan trabajando por la confianza y la seguridad jurídica.
¿Por qué se celebra el Día del Notariado Peruano?
El Día del Notariado Peruano se conmemora cada 2 de octubre como una fecha para reconocer la función que cumplen los notarios en la sociedad. Su labor está vinculada con la fe pública, la seguridad jurídica y la formalización de diversos actos y trámites.
La fecha también representa una oportunidad para destacar el compromiso, la responsabilidad y la ética que requiere el ejercicio de la función notarial en el Perú.
- 1
Horóscopo de miércoles 30 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo del zodiaco
- 2
Horóscopo de HOY, jueves 1 de octubre de 2026: predicciones para tu signo en el amor, el dinero y el trabajo
- 3
Día Mundial de la Sonrisa 2026: frases inspiradoras y cortas para compartir este 2 de octubre
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90