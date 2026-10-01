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Feliz Día del Notariado Peruano: las mejores frases para dedicar y celebrar este 2 de octubre de 2026

Celebra este 2 de octubre el Día del Notariado Peruano con frases especiales para reconocer la dedicación y compromiso de los notarios del Perú.

María Zapata
El Día del Notariado Peruano se conmemora cada 2 de octubre.
El Día del Notariado Peruano se conmemora cada 2 de octubre. | Composición: María Zapata | Líbero
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Este 2 de octubre de 2026, Perú celebra el Día del Notariado Peruano, una fecha dedicada a reconocer la importante labor de los profesionales que brindan seguridad jurídica y confianza en diversos actos y trámites. Si buscas un mensaje especial para compartir en redes sociales, aquí encontrarás frases para dedicar y celebrar esta fecha.

Día del Notariado Peruano

Los notarios garantizan la seguridad jurídica y protegen los derechos al autenticar actos y contratos.

El Día Mundial de la Sonrisa se celebra cada primer viernes de octubre para promover la alegría y la bondad.

PUEDES VER: Día Mundial de la Sonrisa 2026: frases inspiradoras y cortas para compartir este 2 de octubre

50 frases por el Día del Notariado Peruano para dedicar este 2 de octubre

  • Feliz Día del Notariado Peruano a quienes trabajan por la seguridad jurídica.
  • Gracias por ejercer con responsabilidad una labor fundamental para la sociedad.
  • Que este 2 de octubre sea un reconocimiento a su compromiso y dedicación.
  • Feliz día a todos los notarios del Perú por su importante labor.
  • Su trabajo brinda confianza y seguridad en cada acto jurídico.
  • Reconocemos hoy la responsabilidad y profesionalismo de los notarios peruanos.
  • Feliz Día del Notariado Peruano. ¡Gracias por su valioso servicio!
  • Una labor basada en la legalidad merece todo nuestro reconocimiento.
  • Que nunca falte el compromiso con la justicia y la seguridad jurídica.
  • Hoy celebramos a quienes hacen de la confianza su principal compromiso.
  • Feliz 2 de octubre a todos los profesionales del notariado peruano.
  • Gracias por contribuir cada día al orden y la seguridad jurídica.
  • Su trabajo deja una huella importante en la sociedad peruana.
  • Reconocimiento y gratitud para todos los notarios en su día.
  • Feliz Día del Notariado Peruano a quienes ejercen con ética y responsabilidad.
  • Que su compromiso con la legalidad continúe fortaleciendo al Perú.
  • Hoy celebramos una profesión al servicio de la seguridad y la confianza.
  • Un saludo especial para todos los notarios del Perú.
  • Gracias por brindar certeza y confianza en cada trámite.
  • Feliz día a quienes cumplen una importante función dentro de la sociedad.
  • El compromiso y la responsabilidad distinguen la labor notarial.
  • Hoy reconocemos el esfuerzo de los profesionales del notariado peruano.
  • Que este día sea motivo de orgullo y celebración.
  • Feliz Día del Notariado Peruano para todos los que ejercen esta noble profesión.
  • Su trabajo contribuye a garantizar seguridad y confianza jurídica.
  • Un merecido reconocimiento a los notarios por su importante labor.
  • Este 2 de octubre, celebramos su compromiso con la legalidad.
  • Gracias por ser parte fundamental de numerosos actos y trámites legales.
  • Feliz día a quienes trabajan con profesionalismo y vocación de servicio.
  • Que sigan ejerciendo su profesión con ética, compromiso y dedicación.
  • Hoy celebramos el valor de la fe pública y la seguridad jurídica.
  • Un saludo afectuoso a todos los notarios del Perú en su día.
  • Su labor es sinónimo de responsabilidad, confianza y legalidad.
  • Feliz Día del Notariado Peruano. ¡Reconocemos su gran trabajo!
  • Que cada jornada siga siendo una oportunidad para servir con excelencia.
  • Gracias por aportar seguridad jurídica a la sociedad peruana.
  • Hoy es una fecha para valorar su esfuerzo y dedicación profesional.
  • Feliz 2 de octubre a quienes hacen de la legalidad su compromiso.
  • Un reconocimiento especial a todos los profesionales del notariado.
  • Su trabajo fortalece la confianza en los actos jurídicos.
  • Celebramos a quienes ejercen una profesión basada en la responsabilidad.
  • Que este Día del Notariado Peruano esté lleno de reconocimiento y orgullo.
  • Gracias por contribuir con orden, seguridad y confianza.
  • Feliz día a todos los notarios que ejercen su profesión con vocación.
  • Hoy destacamos el importante aporte del notariado a la sociedad.
  • Un saludo especial para quienes trabajan por la seguridad jurídica en el Perú.
  • Que su compromiso con la legalidad continúe inspirando a nuevas generaciones.
  • Feliz Día del Notariado Peruano para todos los profesionales de esta importante labor.
  • Este 2 de octubre, celebremos el compromiso y dedicación de los notarios.
  • ¡Feliz Día del Notariado Peruano! Que sigan trabajando por la confianza y la seguridad jurídica.

¿Por qué se celebra el Día del Notariado Peruano?

El Día del Notariado Peruano se conmemora cada 2 de octubre como una fecha para reconocer la función que cumplen los notarios en la sociedad. Su labor está vinculada con la fe pública, la seguridad jurídica y la formalización de diversos actos y trámites.

La fecha también representa una oportunidad para destacar el compromiso, la responsabilidad y la ética que requiere el ejercicio de la función notarial en el Perú.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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