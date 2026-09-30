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Horóscopo de HOY, jueves 1 de octubre de 2026: predicciones para tu signo en el amor, el dinero y el trabajo

Octubre llega con nuevas oportunidades y ganas de empezar de nuevo. Descubre qué tienen preparado los astros para tu signo en el amor, el dinero y el trabajo.

Josie Diez Canseco
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 1 de octubre de 2026, según Josie Diez Canseco.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 1 de octubre de 2026, según Josie Diez Canseco. | Composición: Líbero / Jairo Huapalla
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Comienza un nuevo mes y, con él, una oportunidad para renovar propósitos, tomar decisiones y mirar el futuro con otros ojos. Este jueves 1 de octubre de 2026, el horóscopo de HOY presenta las predicciones para los 12 signos del zodiaco, con claves sobre el amor, el dinero y el trabajo. ¿Qué te deparan los astros en este inicio de octubre? Busca tu signo y descubre la predicción que podría acompañarte durante este primer día del mes.

Lee el horóscopo de Josie Diez Canseco para este miércoles 30 de septiembre, según tu signo del zodiaco.

PUEDES VER: Horóscopo de HOY, miércoles 30 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo del zodiaco

Horóscopo de hoy, 1 de octubre de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR.- 19 ABR.: Una llamada será bien recibida y las palabras que escucharás serán halagadoras. Tendrás propuestas de gente relacionada con el mundo de los negocios y de inversiones extranjeras que pueden abrirte grandes oportunidades; no las dejes pasar.

  • Número de suerte: 20.

TAURO: 20 ABR.- 20 MAY.: Eres muy selectivo y, sin notarlo, estarías despreciando a alguien que podría hacerte feliz. Laboralmente, alcanzarás tus metas con las oportunidades de incursionar en nuevos negocios y tratos con gente experimentada. Este es tu momento, no lo desaproveches.

  • Número de suerte: 19.

GÉMINIS: 21 MAY.- 21 JUN.: La persona que está a tu lado reclama atención; es tiempo de brindársela. Te abonarán un dinero que te adeudan y podrás salir de tus deudas. Procura controlar tus gastos para que tengas la oportunidad de darte unos gustitos.

  • Número de suerte: 4.

CÁNCER: 22 JUN.- 21 JUL.: La llamada que esperabas no llegará; tranquila, tendrá un buen motivo, luego se comunicará. Tu inestabilidad laboral te preocupa. Es buen momento para buscar nuevas opciones; encontrarás rápidamente una oportunidad de cambio que llene tus expectativas.

  • Número de suerte: 15.

LEO: 22 JUL.- 22 AGO.: Has olvidado lo más importante; ahora pondrás más atención de tu parte y te lo agradecerá. Llegarás a un acuerdo sobre tus deudas y te sentirás más tranquilo. A partir de hoy, tendrás que aprender a controlar tus gastos, porque se avecina un periodo de restricciones.

  • Número de suerte: 7.

VIRGO: 23 AGO.- 22 SET.: Tendrás la intención de brindar cariño. Recuerda que cuanto más amor des, con la misma intensidad serás correspondido. Laboralmente, tendrás oportunidad de sobresalir, pero debes poner todo tu talento y empeño en el trabajo que estás realizando en este momento.

  • Número de suerte: 11.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Conocerás a la persona que colmará tus expectativas; su encanto te llenará de dicha. Cerrarás contratos y negocios que te dejarán muy buenas ganancias. No es momento de dormirte en tus laureles; aún hay mucho trabajo por delante.

  • Número de suerte: 13.

ESCORPIO: 23 OCT.- 22 NOV.: Descubrirás a una persona sensible y sentirás que es el amor que estabas buscando. Pasarás por algunos apuros por haberte excedido en gastos; tendrás que recurrir a tus ahorros. Tómalo en cuenta para que no vuelva a ocurrir más adelante.

  • Número de suerte: 14.

SAGITARIO: 23 NOV.- 22 DIC.: Te desconcierta la actitud de esa persona; cambia de táctica, verás mejores resultados. Los trámites documentarios o legales que tienes necesitan que les pongas mayor interés. Muy pronto, las cosas se solucionarán favorablemente; no te impacientes.

  • Número de suerte: 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC.- 21 ENE.: Le dedicarás todo tu tiempo a quien amas y te sentirás realizado. Tus esfuerzos aún no te llevan a las metas anheladas; persevera. De tu empeño dependerá que tus planes de progreso se hagan realidad. El éxito está al alcance de tus manos.

  • Número de suerte: 17.

ACUARIO: 22 ENE.- 17 FEB.: Una discusión sin importancia te hará reaccionar; cambia de actitud, te irá mejor. Algunos problemas documentarios podrían acarrearte retrasos. Ten paciencia, encontrarás soluciones a largo plazo. Un nuevo negocio cambiará tu economía; no lo pierdas.

  • Número de suerte: 16.

PISCIS: 18 FEB.- 19 MAR.: Aleja las preocupaciones y disfruta de la compañía de esa persona; te divertirás mucho. El reconocimiento económico que esperas llegará después de una evaluación de tu trabajo. Ya lo sabes: esfuérzate y demuestra tu capacidad.

  • Número de suerte: 21.
Josie Diez Canseco
AUTOR: Josie Diez Canseco

Conoce las últimas noticias de Josie Diez Canseco, sus rituales y cómo realizarle una consulta.

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