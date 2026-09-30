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Horóscopo de HOY, jueves 1 de octubre de 2026: predicciones para tu signo en el amor, el dinero y el trabajo
Octubre llega con nuevas oportunidades y ganas de empezar de nuevo. Descubre qué tienen preparado los astros para tu signo en el amor, el dinero y el trabajo.
Comienza un nuevo mes y, con él, una oportunidad para renovar propósitos, tomar decisiones y mirar el futuro con otros ojos. Este jueves 1 de octubre de 2026, el horóscopo de HOY presenta las predicciones para los 12 signos del zodiaco, con claves sobre el amor, el dinero y el trabajo. ¿Qué te deparan los astros en este inicio de octubre? Busca tu signo y descubre la predicción que podría acompañarte durante este primer día del mes.
PUEDES VER: Horóscopo de HOY, miércoles 30 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo del zodiaco
Horóscopo de hoy, 1 de octubre de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR.- 19 ABR.: Una llamada será bien recibida y las palabras que escucharás serán halagadoras. Tendrás propuestas de gente relacionada con el mundo de los negocios y de inversiones extranjeras que pueden abrirte grandes oportunidades; no las dejes pasar.
- Número de suerte: 20.
TAURO: 20 ABR.- 20 MAY.: Eres muy selectivo y, sin notarlo, estarías despreciando a alguien que podría hacerte feliz. Laboralmente, alcanzarás tus metas con las oportunidades de incursionar en nuevos negocios y tratos con gente experimentada. Este es tu momento, no lo desaproveches.
- Número de suerte: 19.
GÉMINIS: 21 MAY.- 21 JUN.: La persona que está a tu lado reclama atención; es tiempo de brindársela. Te abonarán un dinero que te adeudan y podrás salir de tus deudas. Procura controlar tus gastos para que tengas la oportunidad de darte unos gustitos.
- Número de suerte: 4.
CÁNCER: 22 JUN.- 21 JUL.: La llamada que esperabas no llegará; tranquila, tendrá un buen motivo, luego se comunicará. Tu inestabilidad laboral te preocupa. Es buen momento para buscar nuevas opciones; encontrarás rápidamente una oportunidad de cambio que llene tus expectativas.
- Número de suerte: 15.
LEO: 22 JUL.- 22 AGO.: Has olvidado lo más importante; ahora pondrás más atención de tu parte y te lo agradecerá. Llegarás a un acuerdo sobre tus deudas y te sentirás más tranquilo. A partir de hoy, tendrás que aprender a controlar tus gastos, porque se avecina un periodo de restricciones.
- Número de suerte: 7.
VIRGO: 23 AGO.- 22 SET.: Tendrás la intención de brindar cariño. Recuerda que cuanto más amor des, con la misma intensidad serás correspondido. Laboralmente, tendrás oportunidad de sobresalir, pero debes poner todo tu talento y empeño en el trabajo que estás realizando en este momento.
- Número de suerte: 11.
LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Conocerás a la persona que colmará tus expectativas; su encanto te llenará de dicha. Cerrarás contratos y negocios que te dejarán muy buenas ganancias. No es momento de dormirte en tus laureles; aún hay mucho trabajo por delante.
- Número de suerte: 13.
ESCORPIO: 23 OCT.- 22 NOV.: Descubrirás a una persona sensible y sentirás que es el amor que estabas buscando. Pasarás por algunos apuros por haberte excedido en gastos; tendrás que recurrir a tus ahorros. Tómalo en cuenta para que no vuelva a ocurrir más adelante.
- Número de suerte: 14.
SAGITARIO: 23 NOV.- 22 DIC.: Te desconcierta la actitud de esa persona; cambia de táctica, verás mejores resultados. Los trámites documentarios o legales que tienes necesitan que les pongas mayor interés. Muy pronto, las cosas se solucionarán favorablemente; no te impacientes.
- Número de suerte: 18.
CAPRICORNIO: 23 DIC.- 21 ENE.: Le dedicarás todo tu tiempo a quien amas y te sentirás realizado. Tus esfuerzos aún no te llevan a las metas anheladas; persevera. De tu empeño dependerá que tus planes de progreso se hagan realidad. El éxito está al alcance de tus manos.
- Número de suerte: 17.
ACUARIO: 22 ENE.- 17 FEB.: Una discusión sin importancia te hará reaccionar; cambia de actitud, te irá mejor. Algunos problemas documentarios podrían acarrearte retrasos. Ten paciencia, encontrarás soluciones a largo plazo. Un nuevo negocio cambiará tu economía; no lo pierdas.
- Número de suerte: 16.
PISCIS: 18 FEB.- 19 MAR.: Aleja las preocupaciones y disfruta de la compañía de esa persona; te divertirás mucho. El reconocimiento económico que esperas llegará después de una evaluación de tu trabajo. Ya lo sabes: esfuérzate y demuestra tu capacidad.
- Número de suerte: 21.
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