Cantoro se ilusionó con futbolista tras regreso de Fabián Bustos a Universitario: "Puede ganar terreno"

Universitario de Deportes empieza una nueva etapa con el regreso de Fabián Bustos para encarar la recta final del Torneo Clausura 2026. La escuadra crema sigue enfocada en pelear el título hasta el final con el regreso de uno de los artífices del título del centenario. En ese contexto, Mauro Cantoro se mostró ilusionado con que el nivel que puede mostrar un futbolista con el regreso del técnico.

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Mauro Cantoro se ilusionó con futbolista tras regreso de Fabián Bustos a Universitario

Durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube ‘Denganche’, analizaron a los jugadores que Fabián Bustos puede repotenciar durante su segunda etapa en Universitario, entre los que destacó especialmente Edison Flores.

En ese contexto, Mauro Cantoro expresó su expectativa por que el ‘Orejas’ recupere su mejor versión con la llegada del técnico argentino. Según explicó, esto le permitiría ganar terreno en la consideración del comando técnico y superar a Lisandro Alzugaray y José Rivera en la lucha por un lugar en el equipo.

Edison Flores se perfila a tener más minutos con la llegada de Fabián Bustos.

“Si Edison Flores levanta un poco su nivel, rápido se come a (Lisandro) Alzugaray y al ‘Tunche’ (José Rivera). A esos dos, seguro. Estamos hablando de un personaje que le ha dado mucho a la ‘U’ y a la selección. Si levanta su nivel, con Bustos, creo que le puede ganar terreno a esos dos”, señaló el referente crema.

En esa línea, el ‘Toro’ recordó la importancia que ha tenido Edison Flores durante los últimos años tanto en Universitario como en la selección peruana. Por ello, consideró que no sería extraño que vuelva a tener un papel más importante si logra recuperar su mejor nivel bajo la dirección de Bustos.

Fabián Bustos mandó advertencia a Edison Flores, Aldo Corzo y Andy Polo

Durante su presentación, Fabián Bustos aprovechó para mandar un mensaje a tres de los referentes del equipo: Edison Flores, Aldo Corzo y Andy Polo. El técnico remarcó su importancia y aprecio por los tres futbolistas, pero remarcó que deberán ganarse cada minuto en el campo.

"Aldo, Edison y Andy son históricos en el club. Son jugadores que aprecio mucho y me han llevado a lugares importantes. No porque tenga todos estos detalles van a ser indiscutibles. La competencia está brava", mencionó.