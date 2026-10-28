Fue voceado para Alianza Lima, pero su club confirmó su renovación: "Seguimos juntos"

Un delantero que fue vinculado con Alianza Lima durante los últimos meses acaba de definir su futuro de cara a la próxima temporada. Aunque su nombre sonó como una posible alternativa para reforzar al cuadro blanquiazul, su actual equipo sorprendió al anunciar una noticia que cambia el panorama sobre su continuidad en el fútbol peruano. Hablamos de: Carlos Garcés, goleador ecuatoriano que milita en Cienciano.

Carlos Garcés renovó con Cienciano para la siguiente temporada en la Liga 1

Mediante sus redes sociales, el ‘Papá’ anunció por todo lo alto que el delantero se queda una temporada más en el Cusco y era de no esperarse, pues el veterano jugador se ha convertido en una pieza importante para el conjunto que dirige Horacio Melgarejo.

"Seguimos juntos goleador. Anunciamos la renovación de Carlos Garcés para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta.¡Vamos por ese récord Carlitos", escribió vía redes sociales Cienciano.

Cienciano anuncio que Carlos Garcés se queda una temporada más

Carlos Garcés fue vinculado con Alianza Lima

Como se recuerda, las destacadas actuaciones del delantero en la Liga 1 despertaron el interés de varios clubes. Entre ellos apareció Alianza Lima, equipo con el que fue vinculado, por lo que su futuro generó gran expectativa entre los hinchas.

"La verdad sí me han llamado, hasta ahora el teléfono no me ha dejado de sonar, pero sé que es parte de. He venido haciendo las cosas bien, desde que llegué acá he estado anotando una buena cantidad de goles, y es obvio que se ha despertado el interés, pero bueno, solo ha quedado en eso", declaró en su momento Garcés sobre la posibilidad de dejar Cienciano para irse a uno de los equipos más fuertes del torneo peruano.