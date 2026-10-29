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Erick Delgado se puso en el lugar de Barcos y reveló qué habría hecho con Pablo Guede: "Un cabezazo"

El 'Loco' no fue ajeno a la pelea protagonizada por Barcos y Guede, y dejó unas impactantes declaraciones sobre el tema.

Antonio Vidal
Erick Delgado se puso en el lugar de Barcos y reveló qué habría hecho con Pablo Guede
Erick Delgado se puso en el lugar de Barcos y reveló qué habría hecho con Pablo Guede | composición Líbero/ Entre Palo
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La fuerte pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos sigue generando diversos análisis sobre lo sucedido. Uno de ellos fue el del referente de Sporting Cristal, Erick Delgado, quien en su programa 'Entre Palos' abordó este hecho ocurrido en el estadio Alberto Gallardo, tras el compromiso contra Alianza Lima. El conocido 'Loco' valoró el control emocional del jugador argentino; sin embargo, fiel a su estilo, señaló que él sí le hubiera metido un cabezazo al DT.

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Erick Delgado reveló qué hubiera hecho en el lugar de Hernán Barcos

El exportero manifestó que él sí hubiera reaccionado ante el encaramiento que tuvo Guede tras el partido, señalando que es una situación que agarraría fría a cualquiera. Además, complementó que estaría en su 'casa', en referencia al Gallardo, por lo que no hubiera dudado en reaccionar con este movimiento.

“A mi me parece desmedido por parte de Guede, me parce que Barcos ha tenido un control emocional espectacular. Lo de barcos ha sido una inteligencia emocional espectacular. Por que yo (le metía) un cabezazo, de arranque, ya estoy fuera de la cancha y me agarra en frio, me hubiera defendido, a parte esta en mi espacio”, expresó el ahora comentarista.

Erick Delgado se pronunció sobre la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede

Erick Delgado se pronunció sobre la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Pablo Guede?

Durante el encuentro, ambos argentinos tuvieron una fuerte discusión, en la que se observa al delantero rimense decirle al DT: “Sos un cobarde”. No obstante, el incidente no quedó ahí, pues al finalizar el primer tiempo también se comentó que habían protagonizado otro altercado. Sin embargo, lo más fuerte llegó al término del choque, cuando rápidamente se viralizó un video en el que Guede encara a Barcos y tiene que ser separado por las personas presentes.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal afrontará su próximo partido ante FC Cajamarca, el lunes 2 de noviembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo y será transmitido por L1 MAX.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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