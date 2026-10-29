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Sporting Cristal vs FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura

Conoce el día, la hora y el canal en que podrás seguir el próximo duelo de Sporting Cristal frente a FC Cajamarca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Fecha, hora y canal del Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura
Fecha, hora y canal del Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura | Composición: Líbero
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Sporting Cristal aspira a seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que afrontará un duelo decisivo ante FC Cajamarca, correspondiente a la jornada 15, en el Estadio Alberto Gallardo. Conoce el día, la hora y el canal para seguir este importante encuentro.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura?

Cristal afrontará el lunes 2 de noviembre su partido ante FC Cajamarca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, en el Estadio Alberto Gallardo, con el respaldo de su afición celeste.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca comenzará a las 12.30 p. m., hora de Perú. Aun así, te compartimos los horarios para que puedas seguirlo según tu zona horaria:

  • México: 11.30 p. m.
  • Colombia: 12.30 p. m.
  • Ecuador: 12.30 p. m.
  • Bolivia: 1.30 p. m.
  • Venezuela: 1.30 p. m.
  • Chile: 2.30 p. m.
  • Argentina: 2.30 p. m.
  • Uruguay: 2.30 p. m.
  • Paraguay: 2.30 p. m.
  • Brasil: 2.30 p. m.

¿En dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, válido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, será emitido en exclusiva por L1 MAX. A continuación, se detallan los canales en los que podrá sintonizarse la señal televisiva.

El encuentro podrá verse por la señal de DirecTV, en los canales 604 SD y 1604 HD; en Movistar TV, a través del canal 14 SD y 714 HD. Asimismo, estará disponible en Claro TV por el canal 10 SD y 510 HD, mientras que en Best Cable se transmitirá por el canal 12. Además, el partido también podrá seguirse en otros operadores habilitados, como Win TV, Mi Fibra y Wow.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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