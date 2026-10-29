Sporting Cristal vs FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura

Sporting Cristal aspira a seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que afrontará un duelo decisivo ante FC Cajamarca, correspondiente a la jornada 15, en el Estadio Alberto Gallardo. Conoce el día, la hora y el canal para seguir este importante encuentro.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura?

Cristal afrontará el lunes 2 de noviembre su partido ante FC Cajamarca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, en el Estadio Alberto Gallardo, con el respaldo de su afición celeste.

Sporting Cristal quiere ganar el Torneo Clausura 2026 y buscara vencer a FC Cajamarca

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca comenzará a las 12.30 p. m., hora de Perú. Aun así, te compartimos los horarios para que puedas seguirlo según tu zona horaria:

México: 11.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

¿En dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca por el Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, válido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, será emitido en exclusiva por L1 MAX. A continuación, se detallan los canales en los que podrá sintonizarse la señal televisiva.

El encuentro podrá verse por la señal de DirecTV, en los canales 604 SD y 1604 HD; en Movistar TV, a través del canal 14 SD y 714 HD. Asimismo, estará disponible en Claro TV por el canal 10 SD y 510 HD, mientras que en Best Cable se transmitirá por el canal 12. Además, el partido también podrá seguirse en otros operadores habilitados, como Win TV, Mi Fibra y Wow.