¡Se dijeron de todo! Guede y Barcos protagonizaron un fuerte cruce en pleno Alianza vs Sporting Cristal

Se jugaba el minuto 67 del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, las cámaras de L1 MAX dejaron de lado el partido para enfocar un tenso momento en el terreno de juego. Se trató de Hernán Barcos y Pablo Guede, quienes protagonizaron un altercado y hasta tuvieron que ser separados por los jugadores que se encontraban cerca.

Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron un fuerte cruce en pleno Alianza Lima vs Sporting Cristal

El incidente ocurrió cuando los médicos atendían a Luis Iberico. En ese momento, el ‘Pirata’ se acercó al técnico argentino y, aparentemente, le recriminó algunas cosas. En las imágenes también se puede observar cómo el delantero, sin reparos, le dice: “Sos un cobarde”, palabras que terminaron enfadando a Guede.

El tenso cruce no tardó en generar comentarios, especialmente en las redes sociales, donde varios hinchas recordaron la llegada de Pablo Guede a Alianza Lima y las ocasiones en las que se le preguntó con cuál de los dos delanteros se quedaría: Hernán Barcos o Paolo Guerrero. A raíz de ello, algunos aficionados comenzaron a especular que el altercado estaría relacionado con la decisión de no contar con el atacante argentino.

Cabe recordar que el histórico delantero, dejó a los íntimos al finalizar la temporada 2025. Tiempo después, señaló que su partida no respondió a una decisión personal, sino a una determinación de la dirigencia blanquiazul.

Rendimiento de Hernán Barcos en Alianza Lima

De acuerdo con los datos Hernán Barcos disputó 189 partidos con Alianza Lima, en los que registró 77 goles y 29 asistencias, registro que lo coloca como el máximo goleador extranjero de la institución blanquiazul.