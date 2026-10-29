Hernán Barcos y su escueta respuesta sobre la pelea con Pablo Guede: "Es parte de"

Sporting Cristal se quedó con el clásico tras vencer por 3-2 a Alianza Lima, pero los reflectores se los llevaron Hernán Barcos y Pablo Guede. Sucede que ambos protagonizaron un candente cruce de palabras durante el encuentro y después casi se van a las manos en la explaneda del Estadio Alberto Gallardo, donde fueron separados por los jugadores y comando técnico de los dos equipos.

El primero en pronunciarse al respecto fue Pablo Guede, quien señaló que eran cosas del partido y que todo se trataba de una calentura. Luego, llegó la versión de Hernán Barcos. Sin embargo, a diferencia del DT de Alianza Lima quien sí dio una oración más larga, el 'Pirata' fue más escueto y señaló que no podía declarar mucho y que era "parte de".

Latina Deportes esperó al delantero argentino en la explanada del coloso rimense y se le acercó a preguntarle qué había sucedido con el estratega íntimo, a lo que respondió de manera contundente: “No voy a hablar con la prensa. No me dejan hablar con la prensa. Por favor, gracias”.

A pesar de esto, el reportero continuó insistiéndole para ver si le sacaba alguna declaración y el exfutbolista de Alianza Lima señaló con una sonrisa: “Es parte de”. Finalmente, aseguró que no iba a hablar en ese momento, dejando entrever que más adelante sacará un comunicado.

Hernán Barcos y su escueta respuesta. Foto: captura/Latina Deportes

¿Qué dijo Pablo Guede sobre la pelea con Hernán Barcos?

Tras el final del encuentro, Pablo Guede fue consultado en conferencia de prensa sobre el choque que tuvo con Hernán Barcos y señaló lo siguiente: “Es cosa de fútbol y queda ahí. Es calentura del partido y terminas perdiendo. No pasa nada”.