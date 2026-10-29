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Hernán Barcos celebró triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima al término del partido
Video inédito demuestra que Hernán Barcos sí celebró la victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima al finalizar el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con un golazo de Hernán Barcos. A pesar de que no quería celebrar su gol, al término del encuentro se vio en un video inédito como el 'Pirata' celebra el triunfo del cuadro celeste ante los blanquiazules.
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Hernán Barcos sí celebró victoria de Sporting Cristal ante Alianza Lima al término del partido
Mientras los hinchas de Cristal entonaban un cántico a favor de su equipo y en contra de Alianza, Barcos fue visto celebrando y saltando junto a sus compañeros de plantel desde el estadio Alberto Gallardo.
Video: Catha
Este presente del delantero argentino puede representar un motivo de orgullo para el seguidor cervecero; sin embargo, para la afición íntima podría interpretarse como una ofensa, ya que, cuando formó parte del equipo, el jugador juró amor eterno y se ganó el afecto de los blanquiazules.
¿Cómo le va a Hernán Barcos en Sporting Cristal en 2026?
Hernán Barcos arribó a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026 desde FC Cajamarca y, desde entonces, ha participado en 12 de los 15 partidos posibles, en los que ha marcado 5 goles. En el acumulado, ya registra 14 tantos en la Liga 1 2026, cifra que lo coloca entre los principales goleadores del campeonato.
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