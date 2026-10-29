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Sporting Cristal vs Alianza Lima por Liga 1
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Así va la tabla del Clausura por la fecha 14

Partido Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: link GRATIS para ver por el Torneo Clausura

Ver el Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido inicia a las 3.30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal

Sporting Cristal

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Alianza Lima

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por Torneo Clausura de la Liga 1
Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por Torneo Clausura de la Liga 1 | Composición: LÍBERO

MOMENTOS DESTACADOS

10:50

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El partido será transmitido por el canal L1 MAX, además puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, DGO, Movistar TV App y Fanartiz.

07:33

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se juega a partir de las 15.30 horario peruano y 17.30 de Argentina.

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Sigue el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se jugará a partir de las 3.30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo y promete emoción. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, canal disponible en DirecTV, Movistar TV, Claro, Best Cable, Win TV, entre otros operadores.

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Alberto Gallardo.

PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: así jugarán por el partidazo del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS por Torneo Clausura 2026: transmisión del partido

13:40
29/10/2026

Paolo Guerrero estará presente en el Gallardo

A pesar de no estar convocado, Paolo Guerrero acompañará al equipo rumbo al Estadio Alberto Gallardo. Junto a él, estarán Pavez y Antoni.

guerrero

13:18
29/10/2026

Recomendaciones para los asistentes al estadio

Estas son las recomendacions para los hinchas que asistirán al Sporting Cristal vs Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs Alianza Lima

13:14
29/10/2026

Último partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima

La última vez que Sporting Cristal y Alianza Lima jugaron fue en el Apertura 2026, cuando el partido en Matute quedó igualado 1-1. Gustavo Cazonatti marcó para los celestes, mientras que Estevan Pavez anotó el empate íntimo.

12:30
29/10/2026

Exfutbolistas de Alianza Lima en Sporting Cristal

Del actual plantel de Cristal, hay hasta tres jugadores que militaron en Alianza Lima: Hernán Barcos, Miguel Araujo y Cristian Benavente.

12:27
29/10/2026

Exjugadores de Cristal que hoy juegan en Alianza Lima

Los exjugadores de Sporting Cristal que hoy juega en Alianza Lima son: Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Alejandro Duarte y Cristian Carbajal.

11:40
29/10/2026

Últimos resultados de Sporting Cristal

  • CD Moquegua 0-1 Alianza Lima
  • Alianza Lima 3-1 Atlético Grau
  • Cusco FC 1-2 Alianza Lima
  • Alianza Lima 2-0 ADT
  • Alianza Lima 1-2 Universitario
11:37
29/10/2026

Últimos partidos de Alianza Lima

  • CD Moquegua 0-1 Alianza Lima | Liga 1
  • Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | Liga 1
  • Cusco FC 1-2 Alianza Lima | Liga 1
  • Alianza Lima 1-2 Palestino | Amistoso
  • Alianza Lima 2-0 ADT | Liga 1
10:53
29/10/2026

Entradas agotadas para el Cristal vs Alianza

Se conoció que todas las localidades fueron vendidas, por lo que el estadio Alberto Gallardo lucirá un lleno total para el Sporting Cristal vs Alianza Lima.

10:50
29/10/2026

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El partido será transmitido por el canal L1 MAX, además puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, DGO, Movistar TV App y Fanartiz. 

10:01
29/10/2026

Sporting Cristal vs Alianza Lima: historial en el Alberto Gallardo

Sporting Cristal y Alianza Lima han jugado cinco partidos en el estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos suman dos victorias y se registró un empate.

Sporting Cristal vs Alianza Lima

09:56
29/10/2026

Árbitros del Cristal vs Alianza Lima

  • Árbitro principal: Kevin Ortega
  • Primer asistente: Leonar Soto
  • Segundo asistente: José Castillo
  • Cuarto árbitro: Bautista Chamber
  • Árbitro VAR: Joel Alarcón
  • AVAR: Diego Jaimes
09:09
29/10/2026

Sporting Cristal vs Alianza Lima: últimos enfrentamientos

  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | Clausura 2026
  • Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal (Pen. 4-5) | Playoff 2025
  • Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | Playoff 2025
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Clausura 2025
  • Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima | Apertura 2025
09:06
29/10/2026

¿Dónde juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se juega en el estadio Alberto Gallardo, recinto que se ubica en el distrito de San Martín de Porres y que tiene capacidad para 19,000 espectadores.

Estadio Alberto Gallardo

08:21
29/10/2026

Once probable de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafel Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Santiago González, Maxloren Castro y Michael Hoyos.

08:18
29/10/2026

Posible alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Juseppi García, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti.

07:33
29/10/2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se juega a partir de las 15.30 horario peruano y 17.30 de Argentina.

07:30
29/10/2026

Bienvenidos a la cobertura del partido

Se viene el partidazo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima y puedes seguir toda la antesala, además de principales incidencias, en el minuto a minuto de Libero.pe.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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