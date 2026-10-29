Sigue el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se jugará a partir de las 3.30 p. m. en el estadio Alberto Gallardo y promete emoción. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, canal disponible en DirecTV, Movistar TV, Claro, Best Cable, Win TV, entre otros operadores.

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS por Torneo Clausura 2026: transmisión del partido 13:40 Paolo Guerrero estará presente en el Gallardo A pesar de no estar convocado, Paolo Guerrero acompañará al equipo rumbo al Estadio Alberto Gallardo. Junto a él, estarán Pavez y Antoni. 13:18 Recomendaciones para los asistentes al estadio Estas son las recomendacions para los hinchas que asistirán al Sporting Cristal vs Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. 13:14 Último partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima La última vez que Sporting Cristal y Alianza Lima jugaron fue en el Apertura 2026, cuando el partido en Matute quedó igualado 1-1. Gustavo Cazonatti marcó para los celestes, mientras que Estevan Pavez anotó el empate íntimo. 12:30 Exfutbolistas de Alianza Lima en Sporting Cristal Del actual plantel de Cristal, hay hasta tres jugadores que militaron en Alianza Lima: Hernán Barcos, Miguel Araujo y Cristian Benavente. 12:27 Exjugadores de Cristal que hoy juegan en Alianza Lima Los exjugadores de Sporting Cristal que hoy juega en Alianza Lima son: Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Alejandro Duarte y Cristian Carbajal. 11:40 Últimos resultados de Sporting Cristal CD Moquegua 0-1 Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 Atlético Grau

Cusco FC 1-2 Alianza Lima

Alianza Lima 2-0 ADT

Alianza Lima 1-2 Universitario 11:37 Últimos partidos de Alianza Lima CD Moquegua 0-1 Alianza Lima | Liga 1

Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | Liga 1

Cusco FC 1-2 Alianza Lima | Liga 1

Alianza Lima 1-2 Palestino | Amistoso

Alianza Lima 2-0 ADT | Liga 1 10:53 Entradas agotadas para el Cristal vs Alianza Se conoció que todas las localidades fueron vendidas, por lo que el estadio Alberto Gallardo lucirá un lleno total para el Sporting Cristal vs Alianza Lima. 10:50 ¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima? El partido será transmitido por el canal L1 MAX, además puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, DGO, Movistar TV App y Fanartiz. 10:01 Sporting Cristal vs Alianza Lima: historial en el Alberto Gallardo Sporting Cristal y Alianza Lima han jugado cinco partidos en el estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos suman dos victorias y se registró un empate. 09:56 Árbitros del Cristal vs Alianza Lima Árbitro principal: Kevin Ortega

Primer asistente: Leonar Soto

Segundo asistente: José Castillo

Cuarto árbitro: Bautista Chamber

Árbitro VAR: Joel Alarcón

AVAR: Diego Jaimes 09:09 Sporting Cristal vs Alianza Lima: últimos enfrentamientos Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | Clausura 2026

Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal (Pen. 4-5) | Playoff 2025

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | Playoff 2025

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Clausura 2025

Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima | Apertura 2025 09:06 ¿Dónde juega Sporting Cristal vs Alianza Lima? El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se juega en el estadio Alberto Gallardo, recinto que se ubica en el distrito de San Martín de Porres y que tiene capacidad para 19,000 espectadores. 08:21 Once probable de Sporting Cristal Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafel Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Santiago González, Maxloren Castro y Michael Hoyos. 08:18 Posible alineación de Alianza Lima Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Juseppi García, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti. 07:33 ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima? El duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se juega a partir de las 15.30 horario peruano y 17.30 de Argentina. 07:30 Bienvenidos a la cobertura del partido Se viene el partidazo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima y puedes seguir toda la antesala, además de principales incidencias, en el minuto a minuto de Libero.pe.