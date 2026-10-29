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Pablo Guede y Hernán Barcos se 'pecharon' y protagonizaron una fuerte pelea tras el final del Alianza Lima vs Sporting Cristal
El entrenador de Alianza Lima y el delantero de Sporting Cristal se enfrascaron en una pelea camino al vestuario y tuvieron que ser separados para que la pelea no escale a más.
La victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima tuvo de todo. Desde goles sobre la hora hasta un picante cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos durante el partido. Sin embargo, nadie imaginó que este encuentro iba a llegar a mayores e iba tener una segunda parte mientras ambos planteles se dirigían hacia los camerinos en el Estadio Alberto Gallardo.
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En las imágenes que grabó un hincha desde una de las tribunas, se puede ver como el ‘Pirata’ espera al entrenador de Alianza Lima, quien se le fue encima y empuja al futbolista. En ese momento, aparecen los jugadores de ambos equipos para separar a ambos protagonistas, quienes estaban muy cerca de encarnar una fuerte pelea.
Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron una picante pelea
El clima entre ambos ya estaba muy candente, pues al minuto 67 del partido, se habían enfrascado en una fuerte discusión e incluso se llegó a leer en los labios de Hernán Barcos que le decía “cag**” a Pablo Guede. Al parecer, esto no le agradó del todo al DT de Alianza Lima, quien al terminar el partido fue a encarar al ‘Pirata’.
El único que se ha pronunciado al respecto fue el entrenador blanquiazul, pues Roberto Mosquera evitó referirse a este tema en conferencia de prensa y el ‘Pirata’ tampoco ha dicho nada al respecto.
¿Qué dijo Pablo Guede sobre su pelea con Hernán Barcos?
Ya en conferencia de prensa, le preguntaron al estratega íntimo que había pasado exactamente con Hernán Barcos y lejos de avivar la llama, calmó las cosas con una contundente frase de que son cosas del fútbol y que no pasó nada más: "Es cosa del fútbol. Quedan ahí. Calentura del partido que terminas perdiendo en el último minuto, no pasa nada".
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