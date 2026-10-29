Rebosio reveló la verdad sobre el fichaje de Advíncula a Alianza tras frustrado regreso a Cristal

A comienzos de 2026, Luis Advíncula se incorporó a Alianza Lima pese al interés de Sporting Cristal por ficharlo. Antes del clásico entre ambos equipos, Miguel Rebosio se refirió con contundencia a la forma en que se concretó la llegada del defensor al conjunto blanquiazul y expuso algunas verdades relevantes.

Miguel Rebosio y la verdad sobre el fichaje de Luis Advíncula a Alianza tras su frustrado regreso a Sporting Cristal

Rebosio señaló en el canal Competencia TV que, cuando regresó a Perú en 2005 procedente de Almería, no recibió una oferta de Sporting Cristal, sino de Alianza y de San Martín. Por ello, se sintió mal y terminó firmando por uno de esos equipos, pese a ser seguidor del conjunto celeste, ya que debía continuar desarrollando su carrera profesional.

Por ello, cuando le consultaron al exfutbolista sobre el fichaje de Advíncula por el conjunto blanquiazul, señaló que no conoce con precisión cómo se concretó su llegada. No obstante, recordó un caso parecido, en el que Hernán Barcos no recibió una oferta para continuar en el club íntimo y terminó marchándose a otra institución para seguir su carrera.

Todo lo expresado por Miguel Rebosio da a entender que Luis Advíncula no recibió una propuesta de Sporting Cristal para ficharlo, por lo que tuvo que optar por irse a Alianza Lima, club que sí le hizo una oferta para la Liga 1 2026.

"Por ejemplo el caso de Barcos que lo dijo abiertamente que Alianza no lo quería y ya está. Es parte de y él vive de esto, todos son profesionales y tienen familia. Hay un dicho que dicen que por mejoría mi casa dejaría, pero en este caso no es que uno haya dejado una oferta de Cristal. No sé cómo será el caso de Advíncula, él ha dicho que es hincha de Cristal, pero tiene la necesidad de jugar", afirmó.

¿Cómo le va a Luis Advíncula en Alianza Lima?

Luis Advíncula llegó a Alianza Lima procedente de Boca Juniors de cara a la temporada 2026 y, desde entonces, ha disputado 31 encuentros entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, en los que solo ha marcado un gol.