Nicolás Díaz preocupa por su estado de salud pese a estar convocado para el Alianza vs Cristal: "Lesión"

Alianza Lima afrontará un importante compromiso ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. En la previa del encuentro, se conoció información sobre Nicolás Díaz, el flamante fichaje solicitado por Pablo Guede para esta segunda parte del campeonato. Pese a estar convocado, el defensor no tendría asegurada su participación, ya que todavía podría sufrir mareos debido a la lesión que tuvo en el oído.

Nicolás Díaz preocupa por su estado de salud previo al partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal

De acuerdo a información proporcionada por la periodista Analú Rodríguez, durante la cobertura del encuentro en L1 MAX, el chileno no presenta ninguna lesión, pero aun así prefieren no arriesgarlo desde el inicio para no alterar la estrategia preparada durante esta semana.

"Nico Díaz no sabes en que momento le puede dar un mareo, no tiene ninguna lesión, ponerlo desde el arranque es arriesgar, Jussepi García podría arrancar", dio a conocer la comunicadora.

Nicolás Díaz fue convocado para partido contra Sporting Cristal

¿Por qué Nicolás Díaz sufre de mareos?

Cabe recordar que, luego del fuerte impacto que sufrió durante el encuentro frente a Juan Pablo II, Nicolás Díaz fue diagnosticado con laberintitis. Esta afección se produce por la inflamación del laberinto, una estructura del oído interno que contiene líquido y cumple funciones esenciales tanto en la audición como en el mantenimiento del equilibrio.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal

El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará este jueves 29 de octubre desde las 3.30 p. m. (hora peruana). El compromiso será transmitido por L1 MAX. Además, Diario Líbero te llevará el minuto a minuto de este encuentro.