Paolo Guerrero se hará presente en el Sporting Cristal vs Alianza Lima: "Un solo puño"

Alianza Lima medirá fuerzas con Sporting Cristal en la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alberto Gallardo. Antes de este compromiso, quedó confirmado que Paolo Guerrero estará presente en el clásico moderno.

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Paolo Guerrero estará presente en el Sporting Cristal vs Alianza Lima por el Torneo Clausura

El periodista José Varela informó que Guerrero viajará con la delegación de Alianza, aunque no figure entre los convocados por Pablo Guede, con la intención de servir como estímulo para el conjunto íntimo en su propósito de derrotar a Crsital.

"¡UN SOLO PUÑO! Paolo Guerrero, Esteban Pavez y Mateo Antoni, pese a no estar convocados, acompañarán al plantel de Alianza Lima rumbo al estadio Alberto Gallardo para el duelo ante Sporting Cristal. ¡TODOS JUNTOS!", escribió el comunicador.

Paolo Guerrero acompañará al plantel de Alianza Lima ante Sporting Cristal, a pesar de no estar convocado

Cabe destacar que el delantero de 42 años no fue incluido por Guede en la convocatoria definitiva para el duelo ante la escuadra celeste, ya que sufre una lesión: un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo.

Esteban Pavez y Mateo Antoni se harán presente en el Sporting Cristal vs Alianza Lima por el Torneo Clausura

José Varela también señaló que, junto con Paolo Guerrero, Esteban Pavez y Mateo Antoni acompañarán al plantel de Alianza Lima como muestra de unidad y con el objetivo claro de conseguir la victoria en el estadio Alberto Gallardo.

Es importante señalar que el volante chileno se lesionó de un desgarro morfial del bíceps femoral en el encuentro frente a Atlético Grau, mientras que el defensor uruguayo arrastra una molestia en la rodilla desde ese mismo duelo ante el conjunto norteño. Ambos confían en recuperarse para reincorporarse al equipo íntimo en el tramo decisivo del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.