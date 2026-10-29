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Pablo Guede contundente sobre su tenso cruce con Hernán Barcos: "Calentura"
En conferencia de prensa, el entrenador argentino fue consultado sobre el tenso momento que vivió con Hernán Barcos.
Alianza Lima cayó derrotado por 3-2 ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el encuentro, las cámaras se centraron en Pablo Guede, quien brindó una conferencia de prensa en la que fue consultado sobre su altercado con Hernán Barcos durante el desarrollo del partido.
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Pablo Guede contundente sobre su tenso cruce con Hernán Barcos
En conversación con los medios, el técnico argentino calificó el hecho como una calentura del partido, señalando que no fue nada grave. "Es cosa de fútbol y queda ahí. Es calentura del partido y terminas perdiendo. No pasa nada”, declaró.
Además, señaló que el Alianza contra Cristal fue un gran partido, aunque reconoció que perdieron por error de ellos. “Fue un partidazo de los dos equipos. Tu a tu en el primer tiempo. Tuvimos claras para marcar y no lo hicimos. Por un error nuestro terminamos perdiendo".
Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron un fuerte cruce de palabras.
Pablo Guede esperó a Hernán Barcos tras el partido
Cabe precisar que antes de esto, se viralizó un video donde se puede observar a Pablo Guede pecheando a Hernán Barcos tras el encuentro por el Torneo Clausura.
Próximo partido de Sporting Cristal
El siguiente duelo de los dirigidos por Roberto Mosquera será contra FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este encuentro también se realizará en el estadio Alberto Gallardo.
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