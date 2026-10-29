Sporting Cristal tomó firme postura sobre el futuro de Yoshimar Yotún para la siguiente temporada

Sporting Cristal afronta la recta final de la temporada con el objetivo de cerrar de la mejor manera su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 y comenzar a planificar lo que será el próximo año. En ese contexto, Yoshimar Yotún aparece como una pieza clave para el proyecto celeste de 2027, pues, pese a que su contrato termina a finales de este año, la institución rimense cuenta con él para conformar la base del equipo. Según la información conocida, las conversaciones para ampliar su vínculo estaban avanzadas hace algunos meses y la renovación podría concretarse por dos o tres temporadas más, teniendo en cuenta la importancia del mediocampista, considerado una institución en el club.

Sporting Cristal tomó firme postura sobre el futuro de Yoshimar Yotún

De acuerdo con información del periodista Denilson Barrenechea, durante una emisión en el programa 'Mano a mano' de Denganche, dio a conocer que los rimenses consideran a Yoshi un elemento importante en el club por todo lo que representa. Por lo tanto, las negociaciones apuntan que el centrocampista tendrá para rato en el Rímac.

"El contrato de Yotún en Cristal termina este año y en el club cuentan con él para que conforme la base del equipo en 2027. Hace un par de meses tenían la renovación avanzada, por lo que entiendo que será parte del equipo el próximo año. El nuevo contrato sería por dos o tres años aproximadamente. Yotún es una institución en el club", señaló.

Sporting Cristal quiere renovarle a Yoshimar Yotún dos o tres temporadas más

Rendimiento de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal en la Liga 1

Yoshimar Yotún viene cumpliendo un papel importante en Sporting Cristal durante la Liga 1 2026. Según los datos, el mediocampista registra 27 apariciones, seis goles y 13 asistencias entre el Torneo Apertura y el Clausura, cifras que reflejan su aporte en el ataque y la creación de oportunidades. Su rendimiento lo convierte en una pieza relevante para el equipo celeste, que busca contar con él como parte de su proyecto deportivo para la temporada 2027.

Trayectoria de Yoshimar Yotún